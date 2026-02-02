楽天からＦＡ加入した巨人・則本昂大投手（３５）が２日、宮崎キャンプ第１クール２日目に“連投”でブルペン入りした。立った捕手を相手に約２５分間、オール直球で１球１球丁寧に投げ込みながらフォームを微修正した。

キャンプ初日は座った捕手相手に５５球を投じていた右腕。「体のブレ」があったと自己採点し、この日はサブグラウンドで厳しい走り込みを行ってからマウンドの傾斜へ。「昨日出た課題を潰したくて今日はブルペン入った。しっかりランニングして、体を動かしてから入りたかった」と意図を明かした。伸び上がるような直球を受けたブルペン捕手からは「２００点ボール！」などと声が飛び「その時の球は良かったかなと。いい力感で投げられていた」とうなずいた。

フォームと球の再現性、精度向上を追求する第１クール。「５球投げて今の段階だと（納得いくのは）３球ぐらいなので。次のクールまでには５球に４球とかになればいいかなと思います。（１４日以降）沖縄行くタイミングには１０球中９球ぐらいは納得のいくメカニックで投げないと、いろいろな環境の変化がある試合になったらそれが半分ぐらいになるので。ブルペンでブレているようじゃいけない」と引き締まった表情で振り返った。