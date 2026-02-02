4児の母・平愛梨「みんな食べる物がバラバラ」4つの朝食公開「忙しいのに尊敬」「バリエーション豊富ですごい」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】タレントの平愛梨が、2月2日までに自身のInstagramストーリーズを更新。4つの朝食を公開した。
【写真】4児のママタレ「バリエーション豊富ですごい」ナポリタン＆カレートーストなど朝食4種
平は「朝からモリモリ食べて ワチャワチャ騒がしい日曜日の始まり」と記し、手料理の写真4枚を1枚にまとめた画像を投稿。「みんな食べる物がバラバラ」とつづり、粉チーズのかかった「ベーコントマトパスタ」、チーズに綺麗な焼き色のついた「チーズカレートースト」、小さな皿に盛り付けられた「ナポリタン」、白米に「カレー」「ひじき」「のり」が添えられた料理と、食欲をそそる4通りの朝食を披露した。
この投稿に、ファンからは「バリエーション豊富ですごい」「忙しいのに尊敬する」「どれも美味しそう」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
平は、サッカー日本代表でFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】4児のママタレ「バリエーション豊富ですごい」ナポリタン＆カレートーストなど朝食4種
◆平愛梨「みんな食べる物がバラバラ」手料理披露
平は「朝からモリモリ食べて ワチャワチャ騒がしい日曜日の始まり」と記し、手料理の写真4枚を1枚にまとめた画像を投稿。「みんな食べる物がバラバラ」とつづり、粉チーズのかかった「ベーコントマトパスタ」、チーズに綺麗な焼き色のついた「チーズカレートースト」、小さな皿に盛り付けられた「ナポリタン」、白米に「カレー」「ひじき」「のり」が添えられた料理と、食欲をそそる4通りの朝食を披露した。
◆平愛梨の投稿に「バリエーション豊富ですごい」の声
この投稿に、ファンからは「バリエーション豊富ですごい」「忙しいのに尊敬する」「どれも美味しそう」「愛情たっぷり」などの声が上がっている。
平は、サッカー日本代表でFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】