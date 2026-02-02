松岡充、自身主演舞台『UME -今昔不届者歌劇-』にテーマ曲を書き下ろし「今を生きるあなたに」
松岡充主演舞台『Vol.M「UME -今昔不届者歌劇-」』が2月15日より幕を開ける。同舞台は8年前に上演された『不届者』を刷新し、ミュージカルとして新たなテーマと共に創作されるもの。主演をつとめる松岡充が同舞台のテーマ曲「不届者讃歌」を書き下ろしたことが明らかとなった。
作詩作曲を松岡充が手掛けた「不届者讃歌」はそのタイトルの通り、同舞台の世界観やテーマを凝縮させた楽曲だ。松岡演じる梅本の人生の転期となるシーンで歌唱され、江戸時代と現代が交錯しながら、公演序盤から物語は加速。ライブさながらの躍動感溢れる演出として届けられるとのことだ。
松岡曰く、「今を生きるあなたには“愛する人を信じて欲しい”」という想いを込めて書き下ろされた楽曲「不届者讃歌」は、ひとりの男が愛と死に翻弄されゆく様を描きながら、現代にこそ必要とされる“人を信じる”という命題に迫る。同曲は2月5日にニコニコ生放送で生配信される『Vol.M「UME-今昔不届者歌劇-」』開幕直前特番で初公開される予定だ。なお、稽古場よりキャスト生出演によるインスタライブ生配信が2月1日から全4回にわたって行われることも決定している。
以下に楽曲に関する松岡充のコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
▼楽曲制作に寄せて
「誰かを愛する事は 誰かを憎む事ではない
愛が憎しみに変わるというが本当の愛は信じる事の上にのみ存在する
暗い雲の上には晴れ渡る空が広がっているのだと
主人公 梅本は信じられなかった… 多くの命を犠牲にし、やっと気がついた
「もう一度、生きられるなら…信じたい」
今を生きるあなたには「愛する人を信じて欲しい」と梅本は詩う」
──松岡充
◆ ◆ ◆
■公演『Vol.M「UME-今昔不届者歌劇-」』
東京公演：2月15日(日)〜23日(月祝) サンシャイン劇場
大阪公演：2月27日(金)〜3月1日(日) クールジャパンTTホール
和歌山公演：3月7日(土) 紀南⽂化会館 ⼤ホール
脚本・演出：丸尾丸一郎(劇団鹿殺し)
振付：辻󠄀本知彦
音楽：YOSHIZUMI
テーマ曲「不届者讃歌」(作詞 作曲：松岡充)
主演：松岡充
出演：街裏ぴんく、阪本奨悟、雷太、Beverly、⼤平峻也、山田ジェームス武、藍染カレン、橘輝、仲⽥博喜、丸尾丸⼀郎
美術：平山正太郎 照明：吉澤耕一 音響：百合山真人
衣裳：車杏里 ヘアメイク：笹川知香 舞台監督：澤井克幸(黒組)
宣伝美術：藤崎健太郎 宣伝写真：小松陽祐 演出助手：真壁愛
WEB：ブラン・ニュー・トーン(かりぃーぷぁくぷぁく、阿波屋鮎美)
制作：高橋戦車 運営協力：サンライズプロモーション大阪(大阪・和歌山公演)
主催：株式会社オフィス鹿
チケット：イープラス・ぴあ・ローチケ・カンフェティにて
・公式HP： https://shika564.com/ume/
・公式X : @vol_M_official
■ニコニコ生放送『UME開幕直前特別番組』
2月5日(木)19:30〜
https://t.co/DasYa0G4hZ
出演者：松岡充、街裏ぴんく、阪本奨悟、雷太、丸尾丸一郎
※同放送内にてテーマ曲「不届者讃歌」を初公開
■稽古場よりキャスト生出演によるインスタライブ生配信
※2月1日(日)より全4回放送
20:30〜21:00配信予定
▼生配信 スケジュール
2月1日(日) 20:30〜21:00
出演者：雷太 / 橘輝 / 丸尾丸一郎
2月2日(月) 20:30〜21:00
出演者：仲田博喜 /大平峻也 / Beverly
2月6日(金) 20:30〜21:00
出演者：山田ジェームス武 / 藍染カレン/ 街裏ぴんく
2月9日(月) 20:30〜21:00
出演者：松岡充 / 阪本奨悟 / 丸尾丸一郎
