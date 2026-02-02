女優のハル・ベリーは今年60歳を迎えるが、その年齢を恥じることを「拒否」すると宣言した。今年の8月に還暦を迎えるハルは、年齢を重ねるごとにハリウッドの女性たちが直面する苦難について明かしたが、そうした女性たちに「もう価値がない」とする考え方を受け入れないとした。



【写真】「キャットウーマン」ではゴールデンラズベリー賞最低主演女優賞に

「ザ・タイムズ」紙にハルはこう話す。「誰にもやってくる自然なことをなぜ私たちが恥じなければいけないの?私には問題などない。社会が問題なの」「その年齢だからという枠に入れようとする。昔のような価値はないと。私はそれを受け入れることを拒否するわ。だって、今の私はこれまでで最高に価値があり、より賢く、聡明で、強く、より良い存在なんだから」「年を重ねられるということはありがたいことなのに、ずっと強い偏見の目で見られてきている。特に女性に対してはね。男性の加齢についても話題にするなら平等だと感じるけど、それはない。私たちが不利な状況に仕組まれている」「男性の俳優たちの年齢なんて知らない。だって、いつも名前についてくるわけではないから。私たちにはいつもついてくる。私はもうすぐで『60歳のハル・ベリー』になるでしょうね」



そして、俳優として長年必死の努力を重ねてきているにも関わらず、今でも外見の美しさについて褒められると、その言葉をありがたく受け入れることに苦労すると続けている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）