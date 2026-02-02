一風堂、「センキョ割」実施 投票済証を提示で替え玉などが無料に
ラーメン店・一風堂は8日投開票の第51回衆議院議員総選挙に合わせ、7〜9日の3日間、国内で営業中の一風堂、一風堂KAY、フードコート業態店の「IPPUDO RAMEN EXPRESS」「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」全店で「センキョ割」を実施する。2日、力の源ホールディングスが発表した。
【写真】投票に行けばこれも無料に!?ラーメンに合うトッピング
期間中、店舗でラーメンを注文し、「投票済証明書」を提示すると、「替玉一玉」「半熟玉子一個」のいずれかを無料で提供する。特典は、3日間何度でも利用できる。1回の来店で1品までとなる。
一風堂では「センキョ割」を2016年7月の「第24回参議院議員通常選挙」実施時から国政選挙（衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙）が行われるごとに実施しており、今回で8度目となる。
一風堂は「『センキョ割』を通して、共に社会をより良くしたいと願う方々を応援します」としている。
