俳優・鈴木亮平（42）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の第1話（1月18日放送）が、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」における8日間再生数が486万を突破。TVerでこれまでに配信された全ドラマにおける第1話の配信開始後8日間の再生数としては、歴代最高記録を更新した。株式会社TVerが2日に発表した。

これまでTVerで配信した全ドラマの第1話における配信開始後8日間再生数の歴代最高記録は、フジテレビ系「海のはじまり」（2024年7月クール）の462万で、1年6か月ぶりの記録更新となった。

同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。

1月18日放送の初回の平均世帯視聴率は13・3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録して好発進するなど、先の見えない展開が人気を博している。