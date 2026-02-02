ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR中央線 神領～土岐市の上下線で運転再開 人身事故のため一… JR中央線 神領～土岐市の上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ（2日午後1時25分時点） JR中央線 神領～土岐市の上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ（2日午後1時25分時点） 2026年2月2日 13時25分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR中央線は、高蔵寺駅で人身事故が発生したため、神領～土岐市の上下線で運転を見合わせていましたが、午後1時15分過ぎに運転を再開しました。 【写真を見る】JR中央線 神領～土岐市の上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ（2日午後1時25分時点） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 看護師が患者の臓器の写真をSNSに投稿「仲間に見てもらいたい思いで」病院は看護師を口頭で注意 岐阜・大垣市民病院 ｢2歳の頃はママ･パパと呼んでくれていたのに｣ 主に女の子に発症する難病“レット症候群” 今は会話も食事も難しく… 根本的治療法がない先天性の神経疾患 トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 関連情報（BiZ PAGE＋） 神奈川, 横浜, 床暖房, 寺田屋, 置床工事, ホテル, 徳島, 葬儀, マンション, 墓