拭いた瞬間シュンッって消えた！繰り返し使えるコスパ最強100均お掃除グッズ

お風呂上がりの壁や床に残る水滴、冬場の窓の結露、洗った後の食器の拭き上げ…。毎日のちょっとした水まわりの掃除、できればラクに済ませたいですよね。そんなプチストレスを一気に解消してくれるお掃除グッズが、ダイソーに新登場しているのを発見♪さっそく使ってみたので、詳しくレビューしていきますね。

商品情報

商品名：吸水クロス（落ち落ちV、3枚）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480707006

ダイソーで注目の新商品！人気お掃除シリーズの吸水クロス

今回ご紹介する「吸水クロス」は、ダイソーから昨年末に登場した注目の新作アイテム。価格は税込220円。

人気のお掃除グッズ「落ち落ちV」シリーズのひとつで、浴室の水滴や窓の結露などをグングン吸い取ってくれる優秀アイテムです。

クロスのサイズは「約30×20cm」で、3枚セット。

フェルトのように分厚く、しっかりとした生地感が特徴で、使い捨てではなく繰り返し洗って使えるのも嬉しいポイントです。

拭いた瞬間「シュンッ」！想像以上の吸水力に感動

実際にテーブルに水をこぼして試してみると、クロスが水に近づいた瞬間「シュンッ」と音が聞こえそうなほどのスピードで水分を吸収！

軽く拭くだけで水滴が残らず、仕上がりはさらさらです♪

この驚きの吸水力は、洗ったお皿の拭き上げにもぴったり。拭き跡が出にくく、食器が気持ちよく乾きますよ。

用途に合わせて好きなサイズにカットして使えるのも便利なポイントです。

ワイパー装着OKで高い場所の仕上げ掃除もラクに

さらに優秀なのが、お掃除ワイパーに装着しやすいサイズ感ということ。分厚い生地なので、ワイパーの穴にぐっと押し込むようにセットしてください。

お風呂掃除の仕上げに、天井や壁の水気をサッと拭き取れば、拭き跡が残らないほどきれいに。水滴が残らないのでカビ対策にもなりますよ♪

今回は、ダイソーの『吸水クロス（落ち落ちV、3枚）』をご紹介しました。

驚きの吸水力で水滴を一瞬でオフし、繰り返し使えてコスパも抜群！ワイパー装着もできて、日々の水まわりのお掃除に大活躍するので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。