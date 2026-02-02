100円なのに高クオリティ♡初心者さんにもおすすめのネイルグッズ

いつものようにセリアをパトロールしていると、ネイルグッズ売り場でセルフネイル派さんにおすすめのアイテムを発見！お値段は110円（税込）ながら上品で本格的なデザインで、オフィススタイルにも◎技術いらずで簡単に装着できて、初心者さんも気軽にトライしやすいのも魅力。さっそくお買い物の参考にしてみて。

商品情報

商品名：ネイルチップ アーモンド フレンチラメ12P

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4570101330147

セルフネイル派さんはコレ買って♪セリアの『ネイルチップ アーモンド フレンチラメ12P』

本格的なネイルグッズも豊富に揃うセリア。今回は、セリアのネイルグッズ売り場で見つけた『ネイルチップ アーモンド フレンチラメ12P』をご紹介します。

大人っぽいピンクカラー×ゴールドのラメでフレンチを施したデザイン。

使いやすいシンプルデザインにアート付きでクオリティが高く、お値段110円（税込）とお財布に優しい価格でお得感も満点でした♪

簡単装着で手間いらず♪上品なカラーリングで大人っぽい指先に♡

チップの裏面に、うっすら号数が記載されていたので並べてみました。12枚すべてサイズが違います。

多少のサイズ感に目をつぶれば両手につけられますが、きちんとサイズを合わせたい場合は2セット購入するのがおすすめです。

粘着シールなどは入っていないので、手持ちのアイテムを使って装着してみました。

薄手でフィット感もばっちり。肌馴染みのよいカラーで大人っぽく上品な指先を演出し、オフィススタイルにも相性抜群です。若干自爪が透けますが気にならない程度です。

ジェルネイルとちがって、サッと装着でき、オフ作業もいらないので手間なく、セルフネイル初心者さんも挑戦しやすいのがチップの良い所。

お好みでストーンなどでつけるとより華やかで、自分だけのアレンジを楽しめます。

今回は、セリアの『ネイルチップ アーモンド フレンチラメ12P』をご紹介しました。

お財布に優しい価格で、手軽におしゃれな手元が叶うクオリティの高いアイテム♪ぜひこの機会にセリアでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。