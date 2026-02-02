Jリーグ開幕イベント開催！ 昨季王者との開幕戦にFC東京・佐藤龍之介「相手にとって不足はない」、2年連続の開幕“大阪ダービー”は互いに「勝つだけ」
2日、明治安田Jリーグ百年構想リーグ 開幕イベントが都内で行われた。
2026ー27シーズンからJリーグはシーズン移行を行うため、半年間に及ぶ特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催。東西に分かれた地域ラウンドを行い、昇降格のない異例のシーズンの開幕が6日（金）に控えている。
当選したファン・サポーターも一部参加した開幕イベントの冒頭では、野々村芳和チェアマンが「2026年、Jリーグにとっては特別な1年になります。開幕が2回あります」とコメント。FIFAワールドカップ26の終了後には新たなカレンダーでのシーズンがスタートするが「実力をつけて地力をつけてチャレンジができるタイミングを迎えた」と、新たなチャレンジの理由に言及。「33年間、ゼロからJリーグを作ってくれた皆さん。ピッチで頑張ってくれた選手たち、監督たち、サポーターの皆さん、クラブが危機的な状況の時に助けてくれた人たち。毎日練習を見にきてくれたサポーターのおじちゃん、おばちゃんなど感謝しなければいけない人がたくさんいる。感謝の気持ちを持って、Jリーグのチャレンジである第2章に向かっていけたら」と、特別大会への想いを語った。
その後、Jリーグ初代チェアマンであり、日本サッカー協会相談役の川淵三郎氏と野々村チェアマンによるトークセッションが実施。川淵氏は「93年にスタートした時に、あんなに人気になるとは思わなかった」とJリーグ開幕当時を回想。バブルの頂点でのスタートとなったが、その後にバブルが弾けることに。「神のみぞ知るタイミングだった」と、国内情勢を見ても非常に良いタイミングで開幕できたと振り返った。
この33年間の成長スピードについては「想像していたより遥かに早い」と語り、「初めの頃はあまり上手じゃなかったが90分間ひたむきにやっていた。段々とひたむきさは無くなったが、今は戻ってきている」と技術面と戦う姿勢が面白いポイントだとしながら、「審判に文句を言う選手が多いことが気に入らない。審判に文句を言っているのを見て不愉快にならない人はいない」と苦言も呈すことに。この先のJリーグについては「スタジアムに行くこと自体が楽しい。ただ試合を見て終わるのではなく、プラスアルファが楽しい存在に」と、多くの人が楽しめる環境作りをすることで、リーグの売上や規模の拡大に繋がっていくだろうとした。
トークセッション終了後は、明治安田J1百年構想リーグを戦う全20クラブのマスコットが登場しファン・サポーターと交流を図ることに。その後は、開幕カードごとにクラブ代表の選手とマスコットが登場。オープニングマッチとなるEASTの横浜F・マリノスvsFC町田ゼルビアからスタートし、WESTの名古屋グランパスvs清水エスパルスまでの10カードが紹介された。
20選手が一堂に会した中、2025シーズンのJ1王者である鹿島アントラーズの松村優太は「昨シーズンをベースとして、その積み上げをしていこうと話をして、キャンプも良い仕上がりでできていると思います」とコメント。対戦相手となるFC東京の佐藤龍之介は古巣復帰での開幕ゲームとなるが「相手に不足はないと思うので、開幕から自分の力を出してタイトルを獲れるように頑張りたいと思います」と意気込みを語った。
17年ぶりにJ1に昇格を果たしたジェフユナイテッド千葉。オリジナル10が揃うこととなったが、鈴木大輔は「ここまでチームとしてもクラブとしても積み上げてきたものを、素晴らしい対戦相手の数々に思い切りぶつけていきたいと思います」と意気込み。対する浦和レッズの西川周作は「良いシーズンを送るためには開幕戦で勝つことが非常に大事だと思います。アジアの舞台にまた戻りたい。そのチャンスがハーフシーズンにはあるので非常に大事な一線になります」とコメント。アウェイ・フクダ電子アリーナでの戦いを楽しみにしていると語った。
2026ー27シーズンからJリーグはシーズン移行を行うため、半年間に及ぶ特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催。東西に分かれた地域ラウンドを行い、昇降格のない異例のシーズンの開幕が6日（金）に控えている。
当選したファン・サポーターも一部参加した開幕イベントの冒頭では、野々村芳和チェアマンが「2026年、Jリーグにとっては特別な1年になります。開幕が2回あります」とコメント。FIFAワールドカップ26の終了後には新たなカレンダーでのシーズンがスタートするが「実力をつけて地力をつけてチャレンジができるタイミングを迎えた」と、新たなチャレンジの理由に言及。「33年間、ゼロからJリーグを作ってくれた皆さん。ピッチで頑張ってくれた選手たち、監督たち、サポーターの皆さん、クラブが危機的な状況の時に助けてくれた人たち。毎日練習を見にきてくれたサポーターのおじちゃん、おばちゃんなど感謝しなければいけない人がたくさんいる。感謝の気持ちを持って、Jリーグのチャレンジである第2章に向かっていけたら」と、特別大会への想いを語った。
この33年間の成長スピードについては「想像していたより遥かに早い」と語り、「初めの頃はあまり上手じゃなかったが90分間ひたむきにやっていた。段々とひたむきさは無くなったが、今は戻ってきている」と技術面と戦う姿勢が面白いポイントだとしながら、「審判に文句を言う選手が多いことが気に入らない。審判に文句を言っているのを見て不愉快にならない人はいない」と苦言も呈すことに。この先のJリーグについては「スタジアムに行くこと自体が楽しい。ただ試合を見て終わるのではなく、プラスアルファが楽しい存在に」と、多くの人が楽しめる環境作りをすることで、リーグの売上や規模の拡大に繋がっていくだろうとした。
トークセッション終了後は、明治安田J1百年構想リーグを戦う全20クラブのマスコットが登場しファン・サポーターと交流を図ることに。その後は、開幕カードごとにクラブ代表の選手とマスコットが登場。オープニングマッチとなるEASTの横浜F・マリノスvsFC町田ゼルビアからスタートし、WESTの名古屋グランパスvs清水エスパルスまでの10カードが紹介された。
20選手が一堂に会した中、2025シーズンのJ1王者である鹿島アントラーズの松村優太は「昨シーズンをベースとして、その積み上げをしていこうと話をして、キャンプも良い仕上がりでできていると思います」とコメント。対戦相手となるFC東京の佐藤龍之介は古巣復帰での開幕ゲームとなるが「相手に不足はないと思うので、開幕から自分の力を出してタイトルを獲れるように頑張りたいと思います」と意気込みを語った。
17年ぶりにJ1に昇格を果たしたジェフユナイテッド千葉。オリジナル10が揃うこととなったが、鈴木大輔は「ここまでチームとしてもクラブとしても積み上げてきたものを、素晴らしい対戦相手の数々に思い切りぶつけていきたいと思います」と意気込み。対する浦和レッズの西川周作は「良いシーズンを送るためには開幕戦で勝つことが非常に大事だと思います。アジアの舞台にまた戻りたい。そのチャンスがハーフシーズンにはあるので非常に大事な一線になります」とコメント。アウェイ・フクダ電子アリーナでの戦いを楽しみにしていると語った。