「すっごい」モモ、ボディライン際立つ姿を披露！ 「キャットウーマン(本物)」「ヨル・フォージャーみたい」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは2月1日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露し、反響が寄せられました。
【写真】モモの圧巻レザースーツ姿
コメントでは「なんて美しい」「かわいい！！！」「スタイルよすぎるよももりーん」「すっごい」「モモ。結婚しよう」「アサシン・モモは私が想像していた通り」などのほかに、「キャットウーマン(本物)」「スパイファミリーのヨル・フォージャーみたい」といった声も寄せられました。
(文:熱帯夜)
「スタイルよすぎるよももりーん」モモさんは「Confetti MISAMO」とつづり、7枚の写真を投稿。ミュージックビデオのオフショットを公開しました。モモさんはタイトなレザースーツを着用しており、スタイルのよさが際立っています。ぱっつん前髪と黒髪ストレートのヘアスタイルもとても似合っていますね。
ミュージックビデオではさまざまな衣装で登場TWICEの日本人メンバーによるユニット・MISAMOは1月16日に楽曲「Confetti」のミュージックビデオを公開。メンバーがさまざまな衣装で登場しますが、中にはうさぎの着ぐるみ姿も。気になる人はチェックしてみてくださいね。
