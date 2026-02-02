モデルの山本優希さんは2月1日、自身のInstagramを更新。娘の15歳誕生日を祝福し、成長記録を公開しています。（サムネイル画像出典：山本優希さん公式Instagramより）

モデルの山本優希さんは2月1日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日を祝うとともに、すてきな過去ショットも公開しました。

山本さんは「15th HBD 01.28　『蛙の子は蛙』を軽々と覆してくれる娘」と書き出し、写真14枚と動画1本を載せています。過去の娘の姿から現在の美人な雰囲気が漂う姿まで、成長の軌跡がうかがえるすてきな写真ばかりです。

また「常に自分を律して生きるその姿勢からは学ぶことが本当に多く、時には親友のように頼ってしまうこともあります」「たまに、本当に私の子か？って思う程似ても似つかない」「あなたは賢い子だから」などと、娘についてつづっています。

コメントでは、「おめでとうございます　親子揃って大好きです」「山本ファミリー最高です」「泣きました」「とっても素敵なお嬢さん」「最高ママ」「もう15歳ですか。ある意味、大人にもみえる瞬間がありますよね」などの声が上がりました。

日常の様子を中心に発信

自身のInstagramで楽しそうな日常の様子をたびたび公開している山本さん。1月29日には「１月もたくさん笑ってたくさん話して幸せな時間でした」と、1月を振り返る写真と動画を多数公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)