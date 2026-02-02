史上最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション」（以下、TGC）がプロデュースする、日本最大級のガールズオーディションプロジェクト『TGC AUDITION 2026』の公開ドラフト会議が、2026年2月1日（日）、ベルエポック美容専門学校 第二校舎で開催された。

同プロジェクトでは、14歳の後藤まなさんがグランプリに輝いた。

TGC AUDITION 2026

芸能界版ドラフト会議が開催！

対象は、モデル、タレント、女優、アーティスト、インフルエンサーを目指す9歳以上の女性（2025年9月時点で小学4年生以上）で、特定の芸能プロダクションに所属していないアマチュア。今年は約6,000人の応募の中から、1次〜3次審査を通過した27名が最終審査に挑んだ。

6,000人の頂点がついに決定！

公開ドラフト会議で各事務所から1位指名を受けたファイナリスト6名の中から、グランプリに後藤まなさん（14）、準グランプリに石井仁菜さん（13）が選ばれた。また、特別賞にはKannaさん（14）が選出され、受賞した3名は、2026年3月14日（土）開催予定の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」への出演が決定した。

プレゼンターを務めた阿部一二三さんは「今からが本当に苦しいことや大変なことが多いと思うが、今までしてきた努力は1つも無駄になったことはない。これからも努力をして、その努力を自分の自信に変えて頑張ってほしい」と激励。MCの上重聡さんは「基本中の基本だが、挨拶が大事。元気よく『今日もよろしくお願いします』と言えば、心よく迎えてくださると思うので、しっかり挨拶をしましょう」とアドバイスした。

グランプリ＆準グランプリへインタビュー

見事グランプリを受賞した後藤まなさんと準グランプリを受賞した石井仁菜さんに最終審査を終えた感想をインタビュー。

──オーディションに向けて1番努力したことはなんですか？

後藤さん：体型管理と肌が荒れないように気をつけたこと、またウォーキングは初心者だったのでウォーキングの練習を色々な動画を見ながら練習しました。

石井さん：読み聞かせの練習と、久しぶりだったのでウォーキングの練習をすごく頑張りました。

──もし“オーディション前の自分”に今声をかけられるとしたら、どんな一言を伝えたいですか？

後藤さん：すごく緊張していたので、緊張しても笑顔で頑張ってねと伝えたいです。

石井さん：喉が枯れないようにちゃんと保湿をして、と言いたいです。

──TGCオーディションは“可愛い・かっこいい”だけでなく、“自分らしさ”も問われる場だと思いますが、今日どんな“自分らしさ”を一番大切にしましたか？

後藤さん：私の自分らしさは、最後まで諦めずに努力できることと、心からの笑顔だと思います。

石井さん：今日は笑顔と元気をモットーにやったので、それが伝わっていれば良いなと思います。

阿部さん：皆さんこれからスターになる、自分の夢を叶えるという立場で、僕自身は自分自身の小さい頃からのオリンピックで優勝するという夢を叶えた立場で、皆さんに何か言葉で少しでも伝わればいいかなという思いで、1日やらせてもらいました。

上重さん：アナウンサーなので、皆さんに聞き心地の良い声で司会ができたら良かったなというところで、伝わっていればよかったです。これからもいい声で司会をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

指名結果

＜アソビシステム株式会社＞

1位：後藤まな ○ / 2位：戸田椿 ○ 選択終了

＜株式会社N.D.Promotion＞

1位：石井仁菜 ○ / 2位：宇都木桜香 × → 水谷紗菜 ○ 選択終了

＜株式会社オスカープロモーション＞

1位：くるみ ○ / 2位：夏碧 ○ 選択終了

＜株式会社スターレイプロダクション＞

1位：瑞月桃 ○ / 2位：Kanna ○ 選択終了

＜seju＞

1位：伊藤希羽 ○ / 2位：宇都木桜香○ 選択終了

＜株式会社VAZ＞

1位：後藤まな× → あゆ ○ / 2位：松田瑠莉 ○ 選択終了

Information

【「TGC AUDITION 2026」 公開ドラフト会議 】

開催日時：2026年2月1日（日）13:45〜16:30

会場：ベルエポック美容専門学校 第二校舎（〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-57-6）

ゲスト審査員：立花琴未（CANDY TUNE）、莉子、鶴嶋乃愛、くれいじーまぐねっと、なえなの、おさき ※所属事務所50音順

プレゼンター：阿部一二三（パーク２４）

MC：上重聡、関本なこ

協力プロダクション：アソビシステム株式会社、株式会社N.D.Promotion、株式会社オスカープロモーション、株式会社スターレイプロダクション、seju、 株式会社VAZ ※50音順

企画／制作：W TOKYO