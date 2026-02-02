自民党の高市早苗総理が１日に放送されたＮＨＫ「日曜討論」を腕の治療を理由にドタキャンしたことについて、一夜明けた民放の情報番組でも、異例のドタキャンについて取り上げた。

高市総理は遊説中に手を引っ張られたとし、リウマチの持病もあり、治療のために「日曜討論」を３０分前に出演キャンセル。その後、応援演説には登場していたことで、さまざまな反応がネットを中心に上がっていた。

テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」でも高市総理の番組欠席を取り上げ、玉川徹氏は「材料を国民に提供して選んでもらうという意味では、残念というより機会がなくなっちゃったから、ぜひこの１週間にもう一回設定して欲しい。ＮＨＫダメなら民放でもいい。限られた場所の遊説ではなく」と訴えていた。

ＴＢＳ系「ひるおび！」でも高市総理の欠席について時間を割いて取り上げた。毎日新聞の佐藤千矢子氏は「まずはお大事にと申し上げた上で」「余程ひどいのかと思ったら、岐阜と愛知で演説してらして、なんなのかと」「逃げたと思われてしまう。そうじゃないといっても」「もう一回党首討論やってほしい」とコメント。一方立川志らくは「神経の病気の痛さを分かってない。ツバを飲み込むだけで激痛。腕が痛いぐらいでなんで休む？って。あの人が休むってよっぽどのこと」と高市総理に同情していた。