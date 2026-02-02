ACEes深田竜生、仕事決定時の恒例行事明かす「実家に帰るといつも…」司会の“粋な一言”には「一本取られました（笑）」
【モデルプレス＝2026/02/02】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ／浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）が2月2日、都内で行われた不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター発表会に出席。深田が家族にまつわるエピソードを語った。
【写真】ジュニア、目標を堂々宣言「デビューを必ず」
不二家にまつわる思い出を聞かれた深田は、「お仕事が決まると、家族に報告するんですよ。そしたら、実家に帰るといつも不二家さんのケーキを用意してくれてて、毎回食べてました」と告白。他のメンバーは「えーマジで！？」「めっちゃいいじゃん」と一斉に羨望の声を上げ、深田はメンバーの反応を誇らしげに受け止めながら「（仕事が決まったことを）報告したらケーキ食べられます！」と満面の笑みで語り、家族の温かさを滲ませた。
深田の家族愛溢れるエピソードに対し、司会者が「ご家族の『スマイル・スイッチ』でしたね」と粋なコメントを投げかけると、浮所は「上手いですねぇ」と感心。深田も「一本取られました（笑）」「頭にはあったんですけど、先に言われちゃいました」と、決め台詞を司会者に先越されたことに悔しがりつつも、会場の笑いを誘った。
ACEesは、株式会社不二家のロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション「Smile Switch（スマイル・スイッチ）」ブランドキャラクターに就任。新CM『不二家ルック おいしい、はじめまして。』篇（30秒・15秒）と、『不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。』篇（30秒・15秒）は2月7日より順次TV放映開始する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆深田竜生、家族に仕事の報告後不二家のケーキを「毎回食べてました」
◆深田竜生、司会者に一本取られ「先に言われちゃいました」
◆ACEes、不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター就任
