ACEes浮所飛貴「今年チャレンジしたいこと」にメンバーからツッコミ「なんか多くない？」「活動に支障出るので…」
【モデルプレス＝2026/02/02】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ／浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我）が2月2日、都内で行われた不二家「Smile Switch」ブランドキャラクター発表会に出席。浮所のコメントにメンバーがツッコミを入れる場面があった。
【写真】ジュニア、目標を堂々宣言「デビューを必ず」
イベントでは「今年チャレンジしたいこと」についてトークを展開。作間は「不二家の製造ラインに侵入して研究する」、那須は「グループの振り付けにチャレンジ」、深田は「全メンバーの家族に会う」、佐藤は「不二家の工場見学に行きたい」と簡潔に回答する中、浮所のフリップには文字がびっしり。
メンバーから「なんか多くない？」と指摘された浮所は「ちょっと待ってください、なんか1人だけ。え、ちゃうちゃう。その、いただいたアンケートに真摯に答えたんですけど、アンケート答える時って色々あげるじゃないですか。抜粋された1個が載ると思うじゃないですか。全部載せることあります？」と驚いている様子。そして「本当に欲張りでごめんなさい」と前置きつつ、「いきますよ。外国語を習得する。そして資格を取る。1人海外旅行・世界1周旅。おしゃれになる。そして何かのランキングで1位になるです」と紹介した。
これに作間は「世界1周旅はちょっとACEesの活動に支障出るので」とツッコミ。さらに、深田からも「おしゃれじゃないっていうことだけちょっとわかりましたね」とイジられていた。
ACEesは、株式会社不二家のロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーション「Smile Switch（スマイル・スイッチ）」ブランドキャラクターに就任。新CM『不二家ルック おいしい、はじめまして。』篇（30秒・15秒）と、『不二家洋菓子店 おいしい、はじめまして。』篇（30秒・15秒）は2月7日より順次TV放映開始する。（modelpress編集部）
