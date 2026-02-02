簡秀吉「修仲」メンバーとの再会ショット公開でファン歓喜「ロスから蘇った」「心が潤う」
【モデルプレス＝2026/02/02】俳優の簡秀吉が1日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気俳優との再会ショットを披露した。
【写真】簡秀吉「修仲」俳優と再会3ショット
この日、簡は「再会…最高な時間をありがとう」と添えて、ABCテレビのドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（2025）で共演していた6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の福田歩汰、俳優の清水海李とのプライベートショットを公開。3人で仲睦まじい様子を披露しており「洸大も雅哉も早く会いたいネ」とこの日は来られなかった同作の共演者である俳優の藤本洸大、原因は自分にある。の桜木雅哉についても触れていた。
この投稿には「修仲メンバーの絆は永遠」「ニットBOYS可愛すぎ」「ロスから蘇った」「心が潤う」「5人で会えますように」といったコメントが寄せられている。
本作は、修学旅行でなぜか、“四天王”と呼ばれる4人組イケメンたちと同じ班になった平凡男子が、爽やかで優しいが実は嫉妬深いイケメンに執着されてしまう学園格差ラブストーリー。「友達同士って、こんなことすんの？」恋愛とは無縁のピュアボーイに、積極的に重めな愛をアピールするイケメン。「もうなんでもするから許してほしい…」2人が織りなす青春ボーイズラブとなっている。平凡な男子高校生・日置朝陽を藤本が、嫉妬深い一軍爽やかイケメン・渡会紬嵩を簡が演じ、W主演を務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】簡秀吉「修仲」俳優と再会3ショット
◆簡秀吉・福田歩汰・清水海李が再会
この日、簡は「再会…最高な時間をありがとう」と添えて、ABCテレビのドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（2025）で共演していた6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の福田歩汰、俳優の清水海李とのプライベートショットを公開。3人で仲睦まじい様子を披露しており「洸大も雅哉も早く会いたいネ」とこの日は来られなかった同作の共演者である俳優の藤本洸大、原因は自分にある。の桜木雅哉についても触れていた。
◆簡秀吉の投稿に反響
この投稿には「修仲メンバーの絆は永遠」「ニットBOYS可愛すぎ」「ロスから蘇った」「心が潤う」「5人で会えますように」といったコメントが寄せられている。
◆藤本洸大＆簡秀吉W主演「修学旅行で仲良くないグループに入りました」
本作は、修学旅行でなぜか、“四天王”と呼ばれる4人組イケメンたちと同じ班になった平凡男子が、爽やかで優しいが実は嫉妬深いイケメンに執着されてしまう学園格差ラブストーリー。「友達同士って、こんなことすんの？」恋愛とは無縁のピュアボーイに、積極的に重めな愛をアピールするイケメン。「もうなんでもするから許してほしい…」2人が織りなす青春ボーイズラブとなっている。平凡な男子高校生・日置朝陽を藤本が、嫉妬深い一軍爽やかイケメン・渡会紬嵩を簡が演じ、W主演を務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】