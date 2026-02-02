「コスラバ」奥野壮＆豊田裕大のキスシーン秘話にファン悶絶「衝撃の事実」「頭が混乱」杉山嘉一監督が明かす
【モデルプレス＝2026/02/02】映画監督の杉山嘉一氏が1日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演を務めるドラマ「コスメティック・プレイラバー Season2」（毎週木曜深夜放送／フジテレビ（関東ローカル）で放送・FODで独占見放題配信）の秘話を明かした。
【写真】人気BLイケメン俳優がハグ
【写真】人気BLイケメン俳優がハグ
◆杉山嘉一監督「コスラバ」キスシーンの裏側明かす
この日、杉山監督は「アドリブ」と書き出し「台本にない演技やセリフの事 原作のある ＃ドラマコスラバ では実はあまりありません」と同作では基本的にアドリブはほとんどないと告白した。しかし「ですが第3話においての朝食代わりの佐橋（豊田）からのキス以降とただいまのキス以降は2人に完全お任せです」と当該のキスシーンは台本にはなかったと明言。杉山監督は「だってあの2人、さはなつ（※同作においての奥野と豊田のコンビ名）そのものですから」と奥野と豊田の親密ぶりを明かしていた。
◆杉山嘉一監督の投稿に反響
この投稿には「悶絶」「さはなつ尊い」「オタクの脳を超えてきた」「ニヤけちゃう」「幸せすぎて頭が混乱」「衝撃の事実」といった声が寄せられている。
◆奥野壮＆豊田裕大W主演「コスメティック・プレイラバー Season2」
原作はシリーズ累計150万部を突破した同名BL漫画「コスメティック・プレイラバー」（楢島さち氏）。ピュアな先輩美容部員・間宮棗（奥野）と生意気でクールな後輩美容部員・佐橋斗真（豊田）のドギマギする出会いから甘い同棲生活までを表現した物語は、Season2へ。2人がそれぞれ仕事でステップアップしていく中でぶち当たる壁や遠距離恋愛の危機に直面する様子を描く。（modelpress編集部）
