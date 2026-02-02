BTS・V、日本語コメントが話題に！トレーニング後の“CG級”ビジュアル公開「完璧すぎる」

BTSのVがトレーニング後の様子を公開し、ファンの心を射止めた。

2月1日、Vは自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「1時間20分走れた！」という日本語のコメントとともに、トレーニング後の様子を収めた動画を公開した。

カメラに顔を向けたVの横顔は、通った鼻筋と彫刻のようなフェイスラインが際立ち、CGのように完璧なビジュアルを誇っている。

（写真＝V公式Instagram）

ビジュアルだけでなく、引き締まったフィジカルにも注目が集まっている。汗で濡れた髪にシンプルな半袖Tシャツというラフな装いながら、袖口からのぞく鍛え上げられた腕の筋肉がワイルドな魅力を放っている。

（写真＝V公式Instagram）

この投稿を見たファンからは、「振り向いた瞬間、息が止まった」「ビジュアルがレベチ」「顔も体も完璧すぎる」などのコメントが寄せられている。

なお、Vが所属するBTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。全14曲が収録された本作には、グループのアイデンティティや深い愛といった普遍的な感情が込められている。

（記事提供＝OSEN）

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。