2PM・ジュノ、世界4都市巡るドラマ『テプン商事』ファンミツアー成功裏に終了！「すぐ戻ってくる」

2PMのメンバーであり、俳優としても活躍するジュノが、ドラマ『テプン商事』のファンミーティングツアーを成功裏に締めくくった。

ジュノは1月31日、タイ・バンコクにて「Typhoon Family Drama Fan Meeting with LEE JUNHO」のフィナーレを飾った。今回のツアーは昨年12月14日の東京公演を皮切りに、台北、マカオ、バンコクの4都市で開催。各地で熱烈な歓迎を受け、どの会場もファンの熱い歓声で埋め尽くされるなど、彼の圧倒的なグローバル人気を改めて証明する形となった。

【写真】ウイスキー片手に大人の色気…ジュノ

ツアー最終地となったバンコク公演では、現地ファンに合わせた特別なコーナーを用意。バンコクで行われた『テプン商事』撮影時のビハインドエピソードを披露したほか、劇中の名台詞をタイ語で再現するなど、趣向を凝らした演出で会場を盛り上げた。

さらに、パフォーマンス面でもファンを魅了。先日開催された「2026 イ・ジュノ ファンミーティング 'STUNNING US'」で話題となったチャレンジ企画をはじめ、最新曲『Always」のアカペラライブ、『Nobody Else』や『Fire』といったステージまで、多彩なプログラムで忘れられない思い出を刻んだ。

（写真提供＝O3 Collective）ジュノ

無事に完走を果たしたジュノは、「『テプン商事』のファンミーティングを通じて皆さんに会えて、本当に幸せでした」とコメント。続けて、「最初から最後まで一緒に楽しみ、各都市の会場を一杯にしてくださったことに心から感謝します。皆さんとの幸せな記憶を糧に、2026年も全力で活動していきたい」と抱負を語った。

また、「今日の楽しい記憶を胸に、再会するその日までどうか健康で幸せに過ごしてください。すぐにまた皆さんの前に戻ってきます」と、再会を誓う温かいメッセージを送った。

（写真提供＝O3 Collective）

ドラマの余韻をファンと共有し、ツアーの幕を下ろしたジュノ。俳優として着実にキャリアを積み上げるだけでなく、キャラクターポップアップストアの展開やファンミーティングの成功など、破竹の勢いで躍進を続けている。次はどんな姿で私たちを驚かせてくれるのか、今後の活躍から目が離せない。

（記事提供＝OSEN）

◇ジュノ プロフィール

1990年1月25日生まれ、本名イ・ジュノ。2008年9月にボーイズグループ「2PM」のメンバーとしてデビューした。2013年の映画『監視者たち』から俳優業に進出。ドラマ『記憶〜愛する人へ〜』『キム課長とソ理事〜Bravo! Your life〜』『ただ愛する仲』などに出演。除隊後のドラマ復帰作となった2021年『赤い袖先』で朝鮮王朝の王を熱演し、「2021 MBC演技大賞」でミニシリーズ部門男子最優秀演技賞とベストカップル賞の2冠に。2023年のドラマ『キング・ザ・ランド』のヒットで、俳優としての地位を不動のものとした。