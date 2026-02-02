濱口優＆南明奈、家族3人で“誕生日ディズニー”を満喫「息子っち、パパそっくり」「仲良し夫婦」「優さん お誕生日おめでとうございます」
タレントの南明奈（36）が1日、自身のインスタグラムを更新。「1月29日優さんお誕生日でした」「今年はパークで遊んでホテルミラコスタにお泊まり」と、家族で“誕生日ディズニー”を満喫したことを報告し、夫でお笑いコンビ・よゐこの濱口優（54）との自撮り2ショットや長男（3）の近影を公開した。
【写真】「息子っち、パパそっくり」「家族ディズニーいいなー！」濱口優＆南明奈の3歳長男
2人は2018年5月に結婚。プロポーズや挙式披露宴を東京ディズニーシーのホテルミラコスタで行うなど、大のディズニー好きとして知られている。
投稿では「朝起きたらお部屋の電話にミッキーとミニーから『お誕生日おめでとう』とメッセージが入ってて息子くん大興奮 メッセージ30回くらい聞いてました」とほほ笑ましいエピソードも紹介し、受話器を手にメッセージを聞き返す長男の写真を紹介した。
コメント欄には「優さん お誕生日おめでとうございます」「ミラコスタ素敵〜」「仲良し夫婦ですねぇー」「家族ディズニーいいなー！」「何度も電話聴いちゃう息子さん可愛すぎます」「ほっこり」「息子っち、パパそっくり」「これからも元気で家族仲良くお幸せにお過ごしください」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
