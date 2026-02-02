SENSAIのUV美容液が進化♡新次元ケアでハリを守るアドバンストデイヴェール

日本の繊細な美意識を世界に発信するSENSAIから、日中の肌を美しく守るUV美容液が進化して登場します。今回リニューアルされるのは、心地よさと美しい仕上がりで支持を集めてきた「エッセンスデイヴェール」。紫外線対策とエイジングケア¹を両立し、日差しの中でもハリと艶をキープできる処方へアップデートされました。毎日のスキンケア延長で使える新次元²のUV美容液は、大人肌の新習慣として注目です♪

新次元*²のUV美容液とは？

「センサイアドバンストエッセンスデイヴェール」は、エイジングケア*¹美容液をベースに開発された日中用UVケア。

SPF50・PA+++へと紫外線防御力を高めながら、美容液のように肌へ溶け込むテクスチャーを実現しています。

日差しから守るだけでなく、うるおいと艶を与え、自然にハリ感のあるシルクスキンへ導くのが特長です。

ハリと艶を生む美容液処方

SENSAIシグネチャー成分の小石丸シルクEX³（保湿）に加え、ファーミングブーストコンプレックス⁴（保湿）を新配合。ラメラ塗膜技術により水分を抱え込み、朝の仕上がりが夕方まで続きます。

ベタつきのないみずみずしさで、化粧下地としても心地よく使えるのが魅力。日中も肌が満たされている安心感を与えてくれます。

商品概要と使い方をチェック

センサイアドバンストエッセンスデイヴェール



価格：18,700円（税込）

朝のお手入れの最後に、ポンプ2押し分を顔全体にムラなくなじませて使用します。化粧下地や日やけ止めを使う場合はその前に使用するのがポイントです。

容量：40mL

SPF/PA：SPF50・PA+++

発売日：2026年2月4日（水）

*¹ 年齢に応じたうるおい、ハリのお手入れのこと *³ 小石丸シルクエキス（加水分解シルク）、アセチルグルコサミン

*⁴ メチルセリン、ワレモコウエキス、ゲットウ葉エキス、ヒメフウロエキス、ジメトキシジ-p-クレゾール、ショウガ根エキス、チョウジエキス、乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液、ヒアルロン酸Na、グリセリン

日差しの中でも、自信をまとう肌へ

紫外線対策をしながら、肌のハリと艶まで叶えたい。そんな大人女性の願いに応えるのが、SENSAIの新UV美容液です。守る・満たす・ハリ漲るという三位一体のアプローチで、日中の肌印象を格上げ。

毎日のベースケアに取り入れることで、日差しの中でも凛とした美しさをキープできます。スキンケア発想のUVケアで、シルクのような肌を体感してみて♡