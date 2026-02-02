お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が2日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。1月29日に63歳で亡くなった国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんをしのんだ。

モーリーさんは2017年から「スッキリ」（23年3月終了）でコメンテーターとして出演していた。山里は当時のことを振り返り、「『スッキリ』でずっとモーリーさん、一緒だったんですけど、本当にすてきな人でおちゃめでサービス精神旺盛で、みんなが喜ぶことが大好きな人で。でも、硬い話題の時は幅広い知識で何でも知っていて、何でも答えてくれるし、自分と考え方が違うものに対して否定するのではなくて、その考えの人たちが自分の持っているものと合わせることによって、「こんな素晴らしい方に考えられないか」と提案してくれる人。なんてすてきな人なんだろうって思っていて」と、思い出を語った。

「バラエティーは全力でやってくれるし、学者さんとしてもすごい人。急にこの話を聞いたんで、もう1度いろいろ教えてほしかったというのはありますし、ごあいさつしたかったというのがありますね」と、追悼していた。