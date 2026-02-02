＜義母のせいで信用ゼロ＞家族を守るための行動！通帳と印鑑こっそり探す【第5話まんが：夫の気持ち】
俺はユウジ。妹・ミキの顔合わせの費用を家計からは1円たりとも出さないと激昂する妻サエコに、俺は頭を抱えていました。親には出すと大口を叩きましたが、自分の小遣いからは出したくありません。その旨を母に告げると、母はなんと泣き落としをしてきました。しかも「内緒で家計からこっそり出せ」なんてことまで言い出したのです。バレたら離婚なのに……。だけど母からは失望されたくありませんし、ミキの結婚だって台無しにしたいわけではありません。追い詰められてまともな思考が停止した俺は、最低な決断だとわかっていながらも、「なんとかする」と答えてしまいました。
俺は夜中にこっそり起きて、サエコが隠している通帳と印鑑を探しました。良心が痛まないわけではなかったのですが、それ以上に「現状を何とかしなきゃ」という気持ちが強かったのです。通帳と印鑑が入った小さな箱を見つけだし、その箱の蓋を開けようとした瞬間……部屋の電気がついたのです。
サエコの表情は怒りではなく、深い諦めに満ちていました。サエコがすべてを見抜いていたという事実に、俺は激しく動揺しました。サエコは諦めたように最終通告をしました。あらかじめ用意していたであろう離婚届を、青ざめる俺に突きつけてきたのです。
「家族を守るため」と自分に言い聞かせ、夜中にこっそり通帳を探していました。
もしバレてもあとで謝れば済むと甘く考えていたのです。
通帳に手を伸ばした瞬間……部屋の電気がつきました。
俺の思惑はすべてサエコにバレていたと知り、顔面蒼白。
「家族の貯金に手を付けようとした裏切り者だ」とサエコは諦めた顔で離婚届を突きつけてきました。
離婚届を見て、初めて事態の深刻さに気がつく俺。
床に崩れ落ちて許しを乞いましたが、もうすべてが手遅れだったのです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
