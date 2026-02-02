¾×·â½é¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¼Æºé¤¢¤«¤ê(X@Kareai_akari¤è¤ê)

¡Ö²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡×¼Æºé¤¢¤«¤ê¤¬¡Ä

¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö²ÄÎù¤Ê¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡×¤Î¼Æºé¤¢¤«¤ê(26)¤¬¾×·â¤Î½é¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö½é¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤Ë2¿Í¤À¤±Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ°¤Ç2¿Í¤Î½÷»Ò¤¬µ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£

¡¡¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¡¼¡£º£Æü¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡¢¼Æºé¤ÎÀ¼¤â¿Ì¤¨¤¬¤Á¤À¡£¡¡¾×·â¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂº¤¤¡×¡Ö¤½¤Î2¿Í¤Ï¤­¤Ã¤È°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö1Ç¯¸å¤Î100Ì¾¤µ¤Þ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È´¶³´¿¼¤¤¡×¡Ö¤¤¤Þ¤Ï2¿Í¤Ç¤â¡¢¾­Íè¤Ï2000¿Í¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤²¡Á¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤¸¤ãÌµ¤¯¤ÆÂß¤·ÀÚ¤ê¥é¥¤¥Ö¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£