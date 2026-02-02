山下美夢有が開幕戦で1400万円獲得 日本勢8人の賞金額は？
＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 最終日◇1日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞寒波の影響により、54ホール短縮となった米女子ツアー開幕戦。トータル13アンダーのネリー・コルダ（米国）が通算16勝目を挙げて、賞金31万5000ドル（約4881万円）を獲得した。
【写真】これは危険 寒波で空港もこの有様
日本勢トップの5位タイに入った山下美夢有は、9万1980ドル（約1425万）を獲得。9位タイの畑岡奈紗、古江彩佳は4万5192ドル（約700万円）をそれぞれ手にした。15位タイの岩井明愛は3万4584ドル（約536万円）。妹の千怜は27位タイで2万1277ドル（約329万円）をつかんだ。日本勢8人合計で28万6912ドル（約4447万円）を稼ぎ出した。【日本勢の獲得賞金】山下美夢有：約1425万（5位T）畑岡奈紗：約700万円（9位T）古江彩佳：約700万円（9位T）岩井明愛：約536万円（15位T）岩井千怜：約329万円（27位T）竹田麗央：約287万円（30位T）西郷真央：約248万円（34位T）笹生優花：約219万円（37位T）
