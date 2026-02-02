◇テニス 全豪オープン 男子決勝(日本時間1日、オーストラリア・メルボルン)

テニスの四大大会の一つ、全豪オープン2026の男子決勝はカルロス・アルカラス選手(スペイン)がノバク・ジョコビッチ選手(セルビア)を3-1で破り、生涯グランドスラムを達成しました。

22歳のアルカラス選手(世界ランク1位)と38歳のジョコビッチ選手(同4位)によるカードとなった決勝戦。両者はこれまで9度対戦しており、アルカラス選手が4勝、ジョコビッチ選手が5勝とほぼ互角の戦いを繰り広げてきました。

試合は序盤、ジョコビッチ選手が優位に進めます。第1セット第4ゲームをブレークして差を広げると、第8ゲームもブレークに成功。このセットをものにします。

しかしアルカラス選手はここから試合を支配し、第2、第3セットを続けて獲得。互いにブレークを許さずに進んだ第4セットも最後に競り勝ち、第2セット以降は1つのブレークも許さない強さを見せて優勝を手にしました。

この勝利でアルカラス選手は四大大会を制し、史上最年少での生涯グランドスラムを達成。勝利直後にはコートに倒れ込んで喜びを表現しました。

▽結果

アルカラス 3-1 ジョコビッチ

(2-6/6-2/6-3/7-5)