»³²¼ÈþÌ´Í¤¬£µ°Ì¡¡°Å·¸õ¤ÇºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ»ß¡Ö¤Þ¤ì¤ÇÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Îº£µ¨³«ËëÀï¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡×ºÇ½ªÆü¡Ê£±Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ì¡¼¥¯¥Î¥Ê£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¤Ï¡¢´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤Ë¡£Âç²ñ¤Ï£µ£´¥Û¡¼¥ë¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¡Ö£Á£É£ÇÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤òÀ©¤·¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê£²£´¡á²Ö²¦¡Ë¤¬ÄÌ»»£µ¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç£µ°Ì¡£Èª²¬Æà¼Ó¡Ê¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤È¸Å¹¾ºÌ²Â¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬£³¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç£¹°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤ÏÄÌ»»£±£³¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡£
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç»î¹çÊý¼°ÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤ì¤ÇÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£Å·¸õ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾õ¶·¤òÌÊÌ©¤Ë´Æ»ë¤·¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¢¥ì¥¤¥¯¥Î¥Ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¶¥µ»¤Î¸øÀµÀ¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä£·£²¥Û¡¼¥ë¤ò´°Áö¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡ÖÃÏ¾å¥¯¥ë¡¼¤Ï¥³¡¼¥¹½àÈ÷¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´¨Îä¤Êµ¤²¹¡¢É÷¡¢Æü±¢¡¢¤½¤·¤Æ¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹Å²½¤·¤¿ÃÏÌÌ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¸øÊ¿¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥×¥ì¡¼´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¡¼¥¹¤Ç»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢Áª¼ê¤Î·üÇ°¤òÊ¹¤¤¤¿¸å¡¢Åö»þÆÀ¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÇÁ±¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£