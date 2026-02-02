「Key」によるライブイベント『KSL Live World 2026』9月26日(土) 豊洲PITにて開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ゲームブランド「Key」によるライブイベント『KSL Live World 2026』が、2026年9月26日(土)、豊洲PITにて開催されることが決定。あわせて『KSL Live World 2026』ティザーサイトが公開された。

今回のライブには、ASCA、大原ゆい子、鈴木このみ、fhanaら豪華アーティストの出演が決定しており、今後も追加出演者の発表を予定している。

また、本公演のチケットについては、2026年4月24日（金）発売予定のKey新作フルプライスタイトル『anemoi』PCパッケージ版に、ゲーム発売日当日より申し込み可能な「anemoiパッケージ購入者限定最速抽選券」が封入されることが決定した。

Keyが贈る音楽の世界を、ぜひ会場で体感しよう。

●イベント情報

「KSL Live World 2026」

2026年9月26日(土)

豊洲PIT

出演アーティスト：

ASCA、大原ゆい子、鈴木このみ、fhana、and more…

開催情報に関する続報は、特設サイトおよび公式Xにて随時発信してまいります。

続報の発表は2026年4月24日（金）を予定しております。

チケット情報

【anemoiパッケージ購入者限定最速抽選券】

2026年4月24日（金）発売のKey新作フルプライスタイトル『anemoi』PCパッケージ版に、本公演の「anemoiパッケージ購入者限定最速抽選券」を封入いたします。

ゲーム発売日より、先行抽選へのお申し込みが可能となります。

※本件につきまして、会場にお問い合わせいただいてもお答えできません。

※後日、チケットの一般発売も予定しております。

※都合により、出演者が変更になる可能性がございます。

対象製品情報

タイトル： anemoi

ブランド： Key

ジャンル： 恋愛アドベンチャー

発売日： 2026年4月24日（金）

価格（パッケージ版）： 10,780円 (税込)

対応機種： Windows 11

対応言語： 日本語

対象年齢： 全年齢

(C)VISUAL ARTS/Key

関連リンク

「KSL Live World 2026」特設サイト

https://key.visualarts.gr.jp/ksllive_2026/