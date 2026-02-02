「Key」によるライブイベント『KSL Live World 2026』9月26日(土) 豊洲PITにて開催決定！
ゲームブランド「Key」によるライブイベント『KSL Live World 2026』が、2026年9月26日(土)、豊洲PITにて開催されることが決定。あわせて『KSL Live World 2026』ティザーサイトが公開された。
今回のライブには、ASCA、大原ゆい子、鈴木このみ、fhanaら豪華アーティストの出演が決定しており、今後も追加出演者の発表を予定している。
また、本公演のチケットについては、2026年4月24日（金）発売予定のKey新作フルプライスタイトル『anemoi』PCパッケージ版に、ゲーム発売日当日より申し込み可能な「anemoiパッケージ購入者限定最速抽選券」が封入されることが決定した。
Keyが贈る音楽の世界を、ぜひ会場で体感しよう。
●イベント情報
「KSL Live World 2026」
2026年9月26日(土)
豊洲PIT
出演アーティスト：
ASCA、大原ゆい子、鈴木このみ、fhana、and more…
開催情報に関する続報は、特設サイトおよび公式Xにて随時発信してまいります。
続報の発表は2026年4月24日（金）を予定しております。
チケット情報
【anemoiパッケージ購入者限定最速抽選券】
2026年4月24日（金）発売のKey新作フルプライスタイトル『anemoi』PCパッケージ版に、本公演の「anemoiパッケージ購入者限定最速抽選券」を封入いたします。
ゲーム発売日より、先行抽選へのお申し込みが可能となります。
※本件につきまして、会場にお問い合わせいただいてもお答えできません。
※後日、チケットの一般発売も予定しております。
※都合により、出演者が変更になる可能性がございます。
対象製品情報
タイトル： anemoi
ブランド： Key
ジャンル： 恋愛アドベンチャー
発売日： 2026年4月24日（金）
価格（パッケージ版）： 10,780円 (税込)
対応機種： Windows 11
対応言語： 日本語
対象年齢： 全年齢
(C)VISUAL ARTS/Key
関連リンク
「KSL Live World 2026」特設サイト
https://key.visualarts.gr.jp/ksllive_2026/