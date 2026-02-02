160.63　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.88　エンベロープ1%上限（10日間）
156.59　21日移動平均
156.11　一目均衡表・雲（上限）
155.78　一目均衡表・基準線
155.67　一目均衡表・転換線
155.32　10日移動平均
154.97　現値
154.06　100日移動平均
153.77　エンベロープ1%下限（10日間）
153.64　一目均衡表・雲（下限）
152.55　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.09　200日移動平均

ここから下げた場合、100日線の控える154円00銭手前がサポート。