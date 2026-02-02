テクニカルポイント ドル円 100日線がサポート
160.63 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.88 エンベロープ1%上限（10日間）
156.59 21日移動平均
156.11 一目均衡表・雲（上限）
155.78 一目均衡表・基準線
155.67 一目均衡表・転換線
155.32 10日移動平均
154.97 現値
154.06 100日移動平均
153.77 エンベロープ1%下限（10日間）
153.64 一目均衡表・雲（下限）
152.55 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.09 200日移動平均
ここから下げた場合、100日線の控える154円00銭手前がサポート。
