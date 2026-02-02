真木よう子、SNSで反響呼んだ写真に言及「この世で一番怖いものは自分になった」
俳優の真木よう子が、1日に放送されたABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』（後9：00）の#1にゲスト出演。SNSで反響を呼んだ“床に置かれたカフェラテ”写真に言及した。
【写真】16歳長女と0歳次女の2ショットを公開した真木よう子
真木は「フローリングに自分が飲んでいたカフェラテが置いてあって、記憶がない」「その時に、ゾワッとして…この世で一番怖いものは自分になった」と回顧。産後の極限状態を飾らない“真木節”で表現し、スタジオの共感を誘った。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティー。昨年3月より放送をスタートすると反響を集め、新シーズンの放送が決定。前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみがMCを務める。
【写真】16歳長女と0歳次女の2ショットを公開した真木よう子
真木は「フローリングに自分が飲んでいたカフェラテが置いてあって、記憶がない」「その時に、ゾワッとして…この世で一番怖いものは自分になった」と回顧。産後の極限状態を飾らない“真木節”で表現し、スタジオの共感を誘った。