『ズートピア2』興行収入140億円突破 国内洋画アニメーション歴代2位に…『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を抜く 上戸彩ら感謝の言葉
ディズニーアニメーション映画『ズートピア2』（昨年12月5日公開）が、興行収入140億円を突破したことが2日、ディズニー・スタジオ（アニメーション）公式Xで発表された。『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を抜き、国内洋画アニメーション歴代2位となった。
【動画】『ズートピア2』メガヒットを記念してコメント到着 上戸彩、森川智之、江口のりこ、高嶋政宏、高橋茂雄
2月1日時点で国内興行収入140億7788万円、国内動員数1034万3902人を記録した。
Xでは、『ズートピア2』が、洋画映画9週連続NO.1となり、興行収入140.7億円を突破したと紹介。「『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を超え国内洋画アニメーション歴代2位」と伝えた。
さらに、「メガヒットを記念し日本版声優の皆さんからコメント到着」と、上戸彩、森川智之、江口のりこ、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、高橋茂雄（サバンナ）が動画メッセージを寄せた。
上戸は「今年で『ズートピア』1作目の公開からちょうど10周年なんですよね。『ズートピア2』の大大大ヒットは、10年間ズーっと作品を応援してくださった皆さまのおかげです。ありがとうございます！」と感謝を伝えた。
映画『ズートピア』は、動物たちが高度な文明社会を築く都市「ズートピア」を舞台に、新人警官ジュディとキツネの詐欺師ニックがバディを組み、難事件に挑む姿を描いた大ヒット作。その続編となる『ズートピア2』は、昨年12月5日に公開され、前作の人気を受け継ぎながら大ヒットを記録している。中でも注目を集めているのが、正式に警察官となったニックの変化だ。皮肉屋でひょうひょうとしているが、誰よりも優しく、誠実な本性が次第に明らかになっていく。そんなニックの魅力に“沼る”ファンが続出している。
【動画】『ズートピア2』メガヒットを記念してコメント到着 上戸彩、森川智之、江口のりこ、高嶋政宏、高橋茂雄
2月1日時点で国内興行収入140億7788万円、国内動員数1034万3902人を記録した。
Xでは、『ズートピア2』が、洋画映画9週連続NO.1となり、興行収入140.7億円を突破したと紹介。「『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を超え国内洋画アニメーション歴代2位」と伝えた。
上戸は「今年で『ズートピア』1作目の公開からちょうど10周年なんですよね。『ズートピア2』の大大大ヒットは、10年間ズーっと作品を応援してくださった皆さまのおかげです。ありがとうございます！」と感謝を伝えた。
映画『ズートピア』は、動物たちが高度な文明社会を築く都市「ズートピア」を舞台に、新人警官ジュディとキツネの詐欺師ニックがバディを組み、難事件に挑む姿を描いた大ヒット作。その続編となる『ズートピア2』は、昨年12月5日に公開され、前作の人気を受け継ぎながら大ヒットを記録している。中でも注目を集めているのが、正式に警察官となったニックの変化だ。皮肉屋でひょうひょうとしているが、誰よりも優しく、誠実な本性が次第に明らかになっていく。そんなニックの魅力に“沼る”ファンが続出している。