冬型の気圧配置の影響で、１日夜から２日朝にかけて、青森県や北海道で大雪に見舞われた。

青森県では平年の２倍以上の積雪となった地域もあり、県は１日夜、陸上自衛隊に災害派遣を要請した。総務省消防庁は２日、１月２０日からの大雪などによる死者が１９人になったと発表した。

気象庁によると、２日午前９時までの１２時間降雪量は、同県むつ市脇野沢２７センチ、今別町２４センチなど。午前９時現在の積雪の深さは青森市青森で１７３センチとなり、平年値の６８センチの約２・５倍に達している。

青森市によると、自衛隊員は２日午後から、市内で一人で暮らす高齢者世帯の屋根の雪下ろしなどを進める方針だ。県が大雪で災害派遣を要請したのは２０１２年以来。市教育委員会は２日、市立小中学校全６１校を休校とした。

宮下宗一郎知事は「屋根からの落雪が原因による死亡事故や家屋の倒壊など、命に関わる危機が目前に迫っている」と説明。雪に関する相談窓口に数百件の問い合わせが殺到しているとし、「明らかに対応能力を超えている」と指摘した。

市内の無職男性（７０）は「歩くだけでも大変で、市営バスも雪の影響で全然来ない。雪かきでストレスはたまるが、我慢するしかない」と話していた。

秋田県北部でも大雪が続いている。秋田地方気象台によると、２日午前８時現在、積雪の深さは北秋田市鷹巣で１４４センチ、鹿角市で１４３センチで、いずれも平年の約３倍となった。北秋田市内では２日、高校と小学校各１校が休校した。

気象庁によると、冬型の気圧配置は次第に緩み、今後は降雪が弱まる見通しという。同庁は雪崩や除雪作業中の事故などに注意を呼びかけている。