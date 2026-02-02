¼«Í³¤¬µÖ±ØÁ°¤Ë15³¬·ú¤Æ¿·¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡Ú2026Ç¯½©¡ÛÃÂÀ¸¡ªÌÀ¼£²°¤ä¥â¥ó¥Ö¥é¥óÈ¯¾ÍÅ¹¡¢¥¹¥¿¥ÐÊ»Àß¤Î¥·¥§¥¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤ÉÃíÌÜÅ¹ÊÞ¤ò¸ø³«
Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³¹¡×¼«Í³¤¬µÖ±ØÁ°¤¬¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯»ö¶È¤Ë¤è¤ê·àÅª¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¼«Í³¤¬µÖ±Ø¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÅìµÞÅì²£Àþ¤ÈÂç°æÄ®Àþ¤Î2Àþ¤¬¾è¤êÆþ¤ìÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢15³¬·ú¤Æ¤Î¿·¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç»ÜÀßÆâ¤Î¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢2026Ç¯½©¤Ë¡¢±ØÁ°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÌÀ¼£²°¤ä¡¢¥â¥ó¥Ö¥é¥óÈ¯¾Í¤ÎÏ·ÊÞ¼«Í³¤¬µÖ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ÎºÆ½ÐÅ¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë´ò¤·¤¤Ê£¹çµòÅÀ¤³¤É¤â¤Ç¤Ñ¡¼¤È¤ä¡¢»Å»ö¤â´²¤®¤â³ð¤¨¤ëSHARE LOUNGE¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤¬µÖ¤é¤·¤µ¤ÈÀè¿ÊÀ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î½ÐÅ¹¾ðÊó¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ç¤ÎÂ¾¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Í³¤¬µÖ±ØÁ°¤ËÃÏ¾å15³¬¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸¡ª
±ØËÌÀ¾Â¦¤Ç¿Ê¤à⾃Í³¤¬µÖ⼀Ãú⽬29ÈÖÃÏ¶èÂè⼀¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾å15³¬¡¦ÃÏ²¼3³¬¡¢⾼¤µÌó60m¤Î·úÊª¤Ë¡¢½»Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¾¦¶Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ï¡¢ÃÏ¾å5³¬¡¦ÃÏ²¼1³¬¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢2026Ç¯½©¤Î³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Õ¥í¥¢¤äÌó170⼾¤Î½»Âð¡¢Ãó⾞¾ìÌó70Âæ¡Ê¾¦¶È⽤¡Ë¡¦ÃóÎØ¾ìÌó360Âæ¡Ê¾¦¶È⽤¡Ë¤òÈ÷¤¨¡¢ÅÔ»Ôµ¡Ç½¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1³¬¤Ë¤ÏÆîËÌ¤ò·ë¤Ö´ÓÄÌÄÌÏ©¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢ÉßÃÏ¤Î¼þ°Ï¤Ë¤ÏÊâ¹Ô¼ÔÄÌÏ©¤äÎÐ¤Î¤¢¤ëÂÚÎ±¶õ´Ö¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¼«Í³¤¬µÖ½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÌÀ¼£²°¡×¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥óÈ¯¾ÍÅ¹¡×¤¬½ÐÅ¹
ÄãÁØÉô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ï2026Ç¯½©¤Ë³«¶È¤Ç¡¢¿©¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë´ØÏ¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¤Î¸·Áª¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÀ¼£²°¡×¤¬¡¢⾃Í³¤¬µÖ¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£À¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢Á¯µû¡¢ÀºÆù¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥ÑÃÏ²¼¥Ö¥é¥ó¥É¤äÍÌ¾¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÄ´ÍýºÑ¤ßÎäÅà⾷ÉÊ¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ç¥ê¥«¡ÊÁÚºÚ¡Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¾Í¢⼊¤òÃæ⼼¤È¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤ä¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤âËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥ó¥Ö¥é¥óÈ¯¾Í¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤â½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤Ï¡¢1933Ç¯¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿ÍÎ²Û⼦Å¹¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿50ÀÊ¤Î¥µ¥í¥ó¤ò¿·Àß¤·¤Æ¡¢¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶õ´Ö¤È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£⻑Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Á´Éý7¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤Î⼤ºî¡Ô»Íµ¨¡Õ¤ä¡¢Åì¶¿⻘»ù²èÇì¤Î¸¶²è¤¬Å¹Æâ¤ËÅ¸⽰¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§Ê»Àß¥·¥§¥¢¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¡¢¶¾Çþ²°¡¢»þ·×¡¦´ã¶À²°¤Ê¤É¼«Í³¤¬µÖ¤ÎÃÏ¸µÅ¹¤â
¡ÖSHARE LOUNGE ⾃Í³¤¬µÖ(²¾¾Î) / ¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼ SHARE LOUNGE ⾃Í³¤¬µÖÅ¹¡×¤Ï¡¢¥Ä¥¿¥ä¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¥«¥Õ¥§¤òÊ»Àß¤·¤¿·ÁÂÖ¤Î¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥é¥¦¥ó¥¸¤ËËÜ¤¬Â·¤¨¤é¤ì¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Îµ¡Ç½À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÇ⾼¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Í³¤¬µÖ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Ï·ÊÞÅ¹¡Ö¤½¤Ð½è ¼«Í³¤¬µÖ Ìù°ËÆ¦¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÁõ¤¤¤Ç½ÐÅ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¼«Í³¤¬µÖ¤Ç¤Æ1932Ç¯¤ËÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¡¢»þ·×¤äÊõ¾þ¤ò°·¤¦¡Ö¼«Í³¤¬µÖ°ìÀ¿Æ²¡×¤ä¡¢¼«Í³¤¬µÖ¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹ç¤Î»ÜÀß¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¡¦¶µ°é¤ÎÊ£¹çµòÅÀ¡Ö¤³¤É¤â¤Ç¤Ñ¡¼¤È ¼«Í³¤¬µÖ¡×¤¬³«¶È¤·¡¢ÊÝ°é¤ä³Ø¤Ó¡¢°åÎÅ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25³¬·ú¤Æ¹âÁØ¥Ó¥ë¤â¡ª¼«Í³¤¬µÖ±Ø¼þÊÕ¤Ç¿Ê¤àÂ¾¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È
º£¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Í³¤¬µÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤âºÆ³«È¯¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÉ÷·Ê¤âº£¸å¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Í³¤¬µÖ±Ø¤Î¼þÊÕ¤Ç¿Ê¤à¡¢¤³¤Î⼀Ãú⽬29ÈÖÃÏ¤Î³«È¯¤Ï¡¢¤Ë¤â¡¢Åì²£Àþ¤ò¶´¤ó¤ÀÅìÂ¦¤Ç¡¢¡Ö¼«Í³¤¬µÖÅìÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡×¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÉßÃÏÌó6800Ö¤Ë¡¢ÃÏ²¼3³¬ÃÏ¾å25³¬·ú¤Æ¡¢Ìó95m¤Î·úÊª¤¬ºî¤é¤ì¤ë·×²è¤Ç¡¢2028Ç¯ÅÙ¤Î¹©»öÃå¹©¡¢2031Ç¯ÅÙ¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµðÂç¥Ó¥ë¤Î·úÀß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¤é¤·¤µ¡×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞÅ¹ÊÞ¤È¡¢¸½Âå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÅ¹ÊÞ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡¢³¹¤Îµ²±¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤¬µÖ°ìÃúÌÜ29ÈÖÃÏ¶è»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤Ï¡¢¼«Í³¤¬µÖ¤é¤·¤µ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³¹Êâ¤¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯½©¤Î³«¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±ØÁ°¤Î·Ê¿§¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹ï°ì¹ï¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤ÊÊâ⾏¼Ô¶õ´Ö¤äÎÐË¤«¤ÊÂÚÎ±¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡ÖÊâ¤¯¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¡×³¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
