住友ベが後場上げ幅を拡大、半導体関連材料好調で２６年３月期業績予想を上方修正

住友ベークライト<4203.T>が後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３１００億円から３１６５億円（前期比３．８％増）へ、営業利益を３１０億円から３２５億円（同３１．１％増）へ、純利益を２３５億円から２５５億円（同３２．３％増）へ上方修正したことが好感されている。



中国の旺盛な半導体需要が継続していることに加えて、ＡＩ関連用途が拡大するなど、半導体関連材料が想定以上に売り上げを伸ばしていることが要因としている。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算は、売上高２３７８億３３００万円（前年同期比２．９％増）、営業利益２４８億３１００万円（同３６．２％増）、純利益１９６億９７００万円（同５３．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS