『サマソニ 2026』第1弾アーティスト発表！ヘッドライナーとして、THE STROKESとL′Arc-en-Cielの出演が決定

記念すべき25周年のサマソニとなる『SUMMER SONIC 2026』第1弾ラインナップが発表された。

■これまでにないスケールで届けられる『SUMMER SONIC 2026』

まずは、衝撃のデビュー以来、21世紀のロックを定義付けたTHE STROKES、そして結成35周年という節目を迎える日本が誇るロックバンドL’Arc-en-Cielが、満を持してヘッドライナーとして初出演決定。

さらに、数多くのヒット曲と唯一無二のグルーヴで知られるカリスマJAMIROQUAI、BLACKPINK のメンバーとしても世界的人気を誇るJENNIE、『ストップ・メイキング・センス』『アメリカン・ユートピア』で音楽のアートフォームを革新した音楽界の巨匠 DAVID BYRNE がついにサマソニに出演。

TikTokからスターダムにのし上がった注目のシンガーソングライターALEX WARREN、世界を魅了し続けるマル

チ・クリエイターFKA TWIGS、熱狂的ロックアンセムを放ち続けるUKロックの雄KASABIAN、プロデューサー、マルチ奏者という多彩な肩書きを持つベトナム系アメリカ人KESHI、ダイナミックなライブパフォーマンスで世界を魅了するLE SSERAFIM、世界的アカペラグループPENTATONIXも登場。

バンドというフォーマットを革新し続ける唯一無二の存在サカナクション、ネオソウル界を代表する若き天才STEVE LACY、あらたなフェーズへと突入し、再始動後ますます存在感を増すSuchmos（東京のみ）、ブリットポップを象徴する重鎮SUEDEがステージを彩る。

『KPOP ガールズ！デーモン・ハンターズ』で一躍注目を集めブレイクしたAUDREY NUNA、オーストラリア発のR&B シンガーBOY SODA、シューゲイザー、パンク、アイリッシュ・トラッドを融合したサウンドで注目を集めるアイルランドの新星CARDINALS、マレーシア生まれロンドン発の次世代ポップアーティストCHLOE QISHA、国内外で高い評価を得るクリエイティブアーティストCornelius、フロリダ出身の注目R＆B アーティストDESTIN CONRAD、アイルランド出身の気鋭のロックバンドFLORENCE ROAD、新世代インディポップデュオ GOOD NEIGHBOURS、そして海外ツアーも成功させ活動の幅を広げるオルタナティブロックバンド羊文学、独特の詞世界と歌声が話題の キタニタツヤ、解散を発表し日本最後のライブとなるKODALINE、圧倒的なサウンドとエネルギー

でUKロック/クラブシーンに君臨する PENDULUM、メルボルン出身のインディロックバンドPRETTY BLEAK、R&B シーン期待の新星SEKOU（シークゥ）、海外アーティストとしてサマソニ最多出演を更新するZEBRAHEADが確実に会場を盛り上げる。

これまでにないスケールで届けられる『SUMMER SONIC 2026』。続報にも注目だ。

チケットは2月3日12時よりクリエイティブマン会員先行、10日12時よりオフィシャル先行がスタート。要望が多かったという、通し券のプラチナチケットも追加。要注目だ。

■イベント情報

『SUMMER SONIC 2026』

08/14（金）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/15（土）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/16（日）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

