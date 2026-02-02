浜辺美波×目黒蓮×夏木マリ、映画『ほどなく、お別れです』3ショットトークが3日連続で配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

浜辺美波と目黒蓮がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）より、浜辺美波、目黒蓮、夏木マリの3ショットトーク動画が公開。2月2日から3日連続で配信される。

■第1弾トークテーマは「（生死を問わず）いままでどのようなお別れを経験したか？」

浜辺美波、目黒蓮に加え、美空（浜辺美波）の祖母・花子を演じた夏木マリの3人が集結し、作品に関連するお題をもとにトークをお届ける本動画。第1弾のトークテーマは、「（生死を問わず）いままでどのようなお別れを経験したか？」。

夏木は「学校の卒業時にお世話になった先生や友達との別れから、好きな人が亡くなった時まで…本当にたくさんあります。“お別れ”には、その時々で様々な感情がありますが、少し時間が経ってからの方が辛いこともありますね。もっときちんとお別れをしておけば良かったなとか、特に亡くなった方に対しては、もっとたくさんお話しておけば良かったと思います」とコメント。

目黒は、過去に実家で飼っていた愛犬との別れを振り返り、「僕は小学校5、6年生くらいのときに、飼っていたワンちゃんが亡くなって、もうとんでもないくらい泣いて。そのとき、もっと散歩に連れていってあげればよかったなと感じました。あの経験が、自分の一日一日を大事にするきっかけになった気がします」と語ると、夏木は「私は、ワンちゃんもネコちゃんも両方亡くして以来、長い人生のなかで一度も飼っていないんです。きっと、それだけ別れが辛かったんだと思います」。

そんな目黒、夏木のコメントを真剣に聞いていた浜辺は、現在一緒に暮らしている愛犬について、「私は一人暮らしを始めてから初めてワンちゃんを飼い始めたので、お別れが想像できないです。どうなってしまうんだろうと思って、今から怯えています。だからこそ、本当にいろいろなところに連れて行ってあげたいです」と、今を精一杯大切に生きることの大切さを噛みしめながら語った。

この動画は、東宝公式YouTubeチャンネルの他、各種SNSにて公開。第2弾は2月3日、第3弾は2月4日にそれぞれ順次配信が予定されている。

■映画『ほどなく、お別れです』スペシャルPV公開

さらに、姉妹、親子…大切な人と一緒に観るファミリー試写会の模様がスペシャルPVで公開された。幼い子どもと初めて一緒に映画を観に来た家族や、夫婦、姉妹など、様々なカタチの家族が集まり、ファミリー試写会を開催。上映後には涙を流す来場者が続出したイベントの模様を収めたスペシャルPVとなっている。

■映画情報

『ほどなく、お別れです』

2月6日（金）公開

出演：浜辺美波 目黒蓮

森田望智 ／ 古川琴音 北村匠海 志田未来 渡邊圭祐

野波麻帆 西垣匠 久保史緒里 ／ 原田泰造

光石研 鈴木浩介 永作博美

夏木マリ

原作：長月天音『ほどなく、お別れです』シリーズ（小学館文庫刊）

監督：三木孝浩

脚本監修：岡田惠和

脚本：本田隆朗

配給：東宝

(C)2026『ほどなく、お別れです』製作委員会 (C)長月天音／小学館

