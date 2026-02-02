大和工業 <5444> [東証Ｐ] が2月2日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比28.2％増の478億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の560億円→600億円(前期は544億円)に7.1％上方修正し、増益率が2.9％増→10.3％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の280億円→320億円(前年同期は132億円)に14.2％増額し、増益率が2.1倍→2.4倍に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は199億円の黒字(前年同期は38.1億円の赤字)に浮上したが、売上営業利益率は前年同期の9.0％→3.4％に急悪化した。



株探ニュース

