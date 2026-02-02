2日13時現在の日経平均株価は前週末比439.80円（-0.82％）安の5万2883.05円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は670、値下がりは884、変わらずは39。



日経平均マイナス寄与度は237.99円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が166.46円、ＳＢＧ <9984>が129.16円、レーザーテク <6920>が58.43円、コナミＧ <9766>が35.43円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を113.91円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が24.47円、リクルート <6098>が23.26円、ＴＤＫ <6762>が17.05円、ダイキン <6367>が14.37円と続く。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は空運で、以下、医薬品、海運、食料と続く。値下がり上位には証券・商品、非鉄金属、鉱業が並んでいる。



※13時0分7秒時点



