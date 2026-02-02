¡Ú ÊÒ¸¶·ÃËã ¡Û ¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¡¼¥ê¥ó¡ª¡ª ½é¥Þ¥«¥¸¥¡ª¡×¡¡ÂçÊª¥²¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¡¡¡Ö¥ê¡¼¥ë¤«¤é»å¤¬¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¢¤Î½Ö´Ö¤¬ËÜÅö¤ËÀ¸¤¤Æ¤Æ1ÈÖ¹â¤Þ¤ë½Ö´Ö¡×
ÀèÆü¡¢300¥¥íÄ¶¤ÎµðÂç¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÒ¸¶·ÃËã¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Äà¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À»ö¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒ¸¶·ÃËã¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¡¼¥ê¥ó¡ª¡ª ½é¥Þ¥«¥¸¥¡ª¡×¡Ö¥ê¡¼¥ë¤«¤é»å¤¬¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¢¤Î½Ö´Ö¤¬ËÜÅö¤ËÀ¸¤¤Æ¤Æ1ÈÖ¹â¤Þ¤ë½Ö´Ö¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÊÒ¸¶·ÃËã¤µ¤ó¤¬¡¢µðÂç¤Ê¥Þ¥«¥¸¥¤òÄà¤ê¾å¤²¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¡¼¥ê¥ó¤Ç¥«¥¸¥¤òÄà¤ë¤³¤È¡ª¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬4Æü´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸ø¸À¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤Ìµ»öÃ£À®¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡× ¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÊÒ¸¶·ÃËã¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼¡¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤â¤ä¤Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ã¡×¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¥«¥¸¥¡¢Á¥Ä¹¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂç´¶¼Õ¡ª¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£µÇ¯£´·î¡¢ÊÒ¸¶·ÃËã¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥í¥Þ¥°¥í 318.5Á¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢µðÂç¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÂçÊª¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡ÊÒ¸¶·ÃËã¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¢¨¡¡¡Û
1997Ç¯9·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£O·¿¡£157cm¡£
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£ÊÆ¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¹ë¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥é¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤ÇÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤¹¡£²ªÍ§³Ø±à½÷»ÒÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Ê¸³ØÉô ±ÑÊÆÊ¸³ØÀì¹¶¤òÂ´¶È¡£
2018Ç¯¡¢¥ß¥¹·ÄØæ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2018¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡ÖHeather Diary¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£"¥²¥é"¥¥ã¥é¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£
2022Ç¯¡¢Äà¤ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2022"Âè13Âå¥¢¥ó¥°¥é¡¼¥º¥¢¥¤¥É¥ë"¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¡£Æ±Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡ÖGo!Go!¶å¤Á¤ã¤ó¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥¥æ¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
¼ñÌ£¤ÏÄà¤ê¡¦¥¥ã¥ó¥×¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢Ìîµå´ÑÀï¡¢ÆÉ½ñ¡£
Äà¤ê¹¥¤¤¬¹â¤¸¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¾®·¿Á¥ÇõÁà½ÄÌÈµö2µé¤ò¼èÆÀ¤·¡¢°¦¼Ö¤òÄà¤ê¡¦¥¥ã¥ó¥×»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤Û¤É¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ËÇ®¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
