NTTドコモ、「東京ポイント」をdポイントへ交換すると＋10%もらえるキャンペーン開催 - 2月2日から
NTTドコモは2月2日から、「東京ポイントからdポイントへの交換で+10%もらえるキャンペーン」を開催する。
期間中にキャンペーンサイトでエントリーのうえ、東京都が提供する「東京都公式アプリ」において付与される都独自ポイント「東京ポイント」を同アプリにて「dポイント」へ交換すると、もれなく10%分のdポイント(期間・用途限定)を増量して進呈する。実施期間は2月2日午後1時00分〜3月31日午後11時59分まで。詳細はキャンペーンサイトで確認できる。
また、東京都は2026年2月2日から2027年4月1日までの期間で、東京都公式アプリ上でマイナンバーカードによる本人確認を行うと、東京ポイントが11,000ポイント付与される「東京アプリ生活応援事業」を実施する。同事業で付与される東京ポイントを本キャンペーン期間中に、dポイントへ交換することで、dポイントがつかえる街のお店やネットでよりおトクに買い物が楽しめる。
