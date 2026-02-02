松平健、ハローキティたちと“異色コラボ” サンリオピューロランドで「マツケンサンバII」を生披露
俳優の松平健（72）が1日、東京・サンリオピューロランド（以下、ピューロランド）で行われたスペシャルイベント『マツケンスペシャル』に登場。ハローキティたちとともに「マツケンサンバII」を披露した。
【写真】超異色コラボ！お馴染みの「オレ!!」をキティとともに披露した松平健
2025年12月26日から26年1月13日までの期間で開催した、松平ともコラボレーションしたイベント「New Year Festival Viva 2026」を記念し、1日限定のスペシャルイベントとして、松平がピューロランドに初登場。ピューロランドのメインパレード「The Quest of Wonders Parade」終了後に、ハローキティたちとともに老若男女問わず大人気な「マツケンサンバII」を披露。本人の登場に、会場は大きな歓声に包れた。
会場では子どもから大人までが、手を振ったりダンスで参加したりと盛り上がりを見せていた。フロートに乗った松平を見送るシーンでは「健さーん！」と歓声があがり、終了後には「この特別な瞬間に立ち会えて感動した」といった喜びの声が寄せられた。
また、松平はピューロランドの人気アトラクションも体験。「サンリオキャラクターボートライド」では、ハローキティをはじめとしたサンリオキャラクターたちに囲まれながら、物語の舞台となるパーティ会場へ向かうボートの旅を満喫した。
