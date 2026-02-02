中日は2日、球団創設90周年を迎える2026年、ファンの皆様の観戦体験をより快適にするため、公式アプリ「ドラプリ」の新機能「ドラプリチェックイン」をリリースすると発表した 。

この機能の導入により、これまでポイントチェッカー（来場登録機）に並んで会員証をかざしていた手間が解消され、ご自身のお席に座ったままアプリ操作のみで来場登録が可能となる。サービス開始は公式戦開幕からとなるが、3月のオープン戦で実証実験を実施。

■ 背景

従来の来場登録は、ポイントチェッカーの設置場所へ足を運び、列に並ぶ必要があった。ファンから「並ぶのが面倒」「列に並んでいる間に試合が始まってしまう」といった声があった。こうした背景から、位置情報技術を活用し、お席に座ったまま登録できる仕組みを構築。「行列によるストレスを解消し、より快適な観戦体験を提供したい」という想いを形にしたのが、この「ドラプリチェックイン」。

■ 「ドラプリチェックイン」の特徴

・お席で完結：ドーム内の自席に座ったまま、アプリをタップするだけで登録が完了。

・混雑回避：ポイントチェッカーへ並ぶ必要がなく、開場から試合開始2時間後まで好きなタイミングで登録可能。

・FCポイント獲得：来場登録により、公式ファンクラブのポイントをスムーズに獲得できる。

※ドラゴンズIDの方はポイントの付与はされず、来場履歴のみ登録ができる。

※アプリでの登録には、スマートフォンの位置情報サービスが「ON」になっている必要がある。

■ 2026年オープン戦での実証実験について

公式戦からの導入に向け、以下の通りバンテリンドーム ナゴヤ開催のオープン戦全試合で実証実験を実施。

対象試合：2026年3月1日（日）〜3月22日（日）のオープン戦

対象者：2026年ファンクラブ有料会員で当日の観戦チケットをお持ちの方。公式アプリ「ドラプリ」を利用できるスマートフォン端末をお持ちの方

・付与ポイント：実験期間中は一律10pt（公式戦は通常40pt）