【機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女】 1月30日 全国公開

公開記念メカビジュアル

映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の公開記念PVが2月2日に公開された。

1月30日より公開中の「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」。初週の週末興行収入は、第1章「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」比162％となる8.4億円を突破した。これを記念して、ガンズ・アンド・ローゼズによるエンディング主題歌「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」を使用した公開記念PVが公開された。

また、映画オリジナルのモビルスーツ「TX-ff104 アリュゼウス」の情報も解禁され、公開記念メカビジュアルを公開。公開記念PVでもその姿を見ることができる。さらに、2週目入場者プレゼントとして、設定原案資料集「pablo uchida Design Works」が2月6日より配布されることも決定した。

【『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開記念PV】【「TX-ff104 アリュゼウス」について】

ペーネロペーが制式配備されるまでの間、レーン・エイム用にフライト・フォームでの高速飛行時の練習機として急造された機体。そのため本機はフライト・フォームをメイン形態としている。

機体のコアにはRX-94 量産型νガンダムを改修して使用しており、外装にはペーネロペー開発時にテスト用として製造された試作機のパーツを流用。本機の製造時には未完成であったミノフスキー・フライト・ユニットの代替案として、Iフィールド技術を利用しない旧型エンジン技術のプラズマ・ジェット・エンジン式推進システムを応用したシェルフ・ノズルを機体各部に計20基配置し並列運用することで、ペーネロペーに匹敵する高速飛行を可能としている。

【「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」場面写真】【2週目入場者プレゼント「設定原案資料集【pablo uchida Design Works】」】

(C)創通・サンライズ

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

