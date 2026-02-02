【ABEMA恋リア「ラブキン2」インタビューVol.7 川瀬もえ】アーティストからの告白は「すごく手が込んでいてすごいなと思いました」過去の恋愛明かす
【モデルプレス＝2026/02/02】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」が2月11日よる10時より放送開始。初回放送に先駆け、参加者16人の参加理由や恋愛観に迫ったインタビューを16日連続で配信する。7日目はレースアンバサダーの川瀬もえ（かわせ・もえ／32）。【Vol.7】
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
― 参加の決め手を教えてください。
川瀬：今までの人生でたくさんのモテる人たちを見てきて、自分が相対的にどれぐらいモテるんだろうなっていうことも気になっていたので。このモテ強者たちが集まる輪の中に入って、自分がどれぐらいモテるかなっていうのも知りたかったですし、ここでもモテることができるという自信もありました。
― 好きな異性のタイプや「これをされると弱い！OR胸キュンする」ということはありますか？
川瀬：信用できて、安心感をくれる人です。私は一般的に言うステータスとかスペックとか、そういう人が羨むことにはあまり興味がなくて。もう全然デートで行くのもファストフード店でもいいんですよ。私自身が中身と外見にギャップが結構あるので、そのギャップを面白いなと思ってくれる人が好きです。そんな男性が、例えばたまたま同じ駅構内にいることがわかって、本当に時間がない中で走って駅の改札とかに会いに来て、「5分だけ顔見に来たよ」ってバーっていなくなるとかしてくれたらときめいちゃいます（笑）。本当に一目だけでも、電車に乗る前の私に会いに来たみたいな。そういうひたむきにたっぷり愛情表現してくれる人が好きです。
― これまでのモテエピソードを教えてください。
川瀬：これまでいろんなジャンルの方と恋愛したことがあるんですけど、最近だとミュージシャン・アーティスト的な感じの方に、「君のために曲を作ってきたよ」と突然言われて。オリジナルでちゃんと音源まで作ってきてくれて、生歌を1曲披露してくれて告白されたことがあって。それはすごく手が込んでいてすごいなと思いました。おしゃれなシティポップみたいな感じだったんですけど、よく聞いたら「あ、私のことだ」って分かるようなエピソードがいっぱい入っていて。
― とっておきの恋愛テクニックは？
川瀬：あまりそのテクニックとかって考えないようにはしていて。それを考えちゃうのって「非モテ」の思想、マインドなのかなって思ったりするので。もうそのままの自分が魅力的だと思っているから、そのままの自分が伝わるように、ありのままで、包み隠さず飾らず接するようにはしています。それがモテの秘訣だと思います。
林ゆめ（30）／168cm - モデル・タレント
西山乃利子（25）／160cm - モデル・タレント
木村葉月（25）／152cm - 女優
高橋かの（24）／160cm - インフルエンサー
永尾まりや（31）／158cm - モデル・女優
聖菜（23）／162cm - 専属ギャルモデル
川瀬もえ（32）／167cm - レースアンバサダー
るみ（27）／158cm - ショーダンサー
坂口隆志（35）／183cm - 医師
白鳥大珠（29）／180cm - キックボクサー
隆大成（25）／176cm - 動画クリエイター
原田夕季叶（21）／178cm - タレント
田中佑樹（30）／181cm - 飲食店経営
小黒直樹（28）／174cm - 俳優
奥雄人（28）／180cm - 俳優
岩城滉太（33）／171cm - 会社経営
