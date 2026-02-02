SAY MY NAME本田仁美「ひさびさ ろんぐ」“別人級”イメチェン姿が話題「何度も見ちゃう」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2026/02/02】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）の本田仁美（HITOMI）が2月1日、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。
本田は「ひさびさ ろんぐ」とひらがなで綴り、白のふんわりとした衣装を見に付けた複数枚の写真を投稿。以前はセミロングだったヘアスタイルは、ミルクティーベージュの腰まであるロングヘアにチェンジしている。
この投稿にファンからは「お人形さんみたい」「別人級」「清楚すぎる」「可愛すぎて何度も見ちゃう」「久々のロング最高」「大人っぽくなってて素敵」「透明感すごい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
