1児の母・長谷川理恵「ご飯ぎゅうぎゅう詰めのハイカロリー系」息子弁当公開「栄養満点」「アレンジも流石」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】モデルの長谷川理恵が2月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。ちぢみほうれん草を使った手料理と息子への弁当を公開し、注目を集めている。
【写真】52歳ママモデル「具だくさん」旬野菜のバターソテー＆カレーチキンカツなど詰まった息子弁当
長谷川は「旬のちぢみほうれん草がたくさん登場しました」とつづり、旬の素材を使った手料理などを公開。「ちぢみほうれん草と舞茸とチキンのマカロニグラタン お弁当はバターソテーに」と食卓でも弁当にもそれぞれに工夫しており、グラタンはきつね色に焼けたチーズの下に、たくさんの具が入っていることがわかる。
また、弁当にはちぢみほうれん草のバターソテーの他に「最近ボンが好きなカレーチキンカツ 相変わらずご飯ぎゅうぎゅう詰めのハイカロリー系」と、年頃の長男に向けたおかずであることも記している。
この投稿には「旬の素材が美味しそう」「焼き色が食欲そそる」「お弁当のアレンジも流石」「具だくさんで愛情たっぷり」「栄養満点」「さすが料理上手」などの反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
