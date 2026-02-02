長谷川理恵Instagramより

【モデルプレス＝2026/02/02】モデルの長谷川理恵が2月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。ちぢみほうれん草を使った手料理と息子への弁当を公開し、注目を集めている。

◆長谷川理恵、手料理＆息子弁当公開


長谷川は「旬のちぢみほうれん草がたくさん登場しました」とつづり、旬の素材を使った手料理などを公開。「ちぢみほうれん草と舞茸とチキンのマカロニグラタン お弁当はバターソテーに」と食卓でも弁当にもそれぞれに工夫しており、グラタンはきつね色に焼けたチーズの下に、たくさんの具が入っていることがわかる。

また、弁当にはちぢみほうれん草のバターソテーの他に「最近ボンが好きなカレーチキンカツ 相変わらずご飯ぎゅうぎゅう詰めのハイカロリー系」と、年頃の長男に向けたおかずであることも記している。

◆長谷川理恵の投稿に反響


この投稿には「旬の素材が美味しそう」「焼き色が食欲そそる」「お弁当のアレンジも流石」「具だくさんで愛情たっぷり」「栄養満点」「さすが料理上手」などの反響が寄せられている。

長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）

