え、その服【しまむら】なの！？ 1点投入で主役級♡「可愛さ100点カーデ」

寒い日が続くと、服装がどうしてもワンパターンになりがち。そんな時こそ頼りたいのが、1点投入で印象を変えてくれる「主役級カーディガン」です。【しまむら】なら、色合いや素材感、風合いで差がつく華やかなデザインがプチプラで手に入るのが魅力。こだわりのボタンディテールや編地など、細部まで“可愛い”が詰まった注目アイテムをお届けします。

鮮やかカラーにリボンのボタンがキュート

【しまむら】「ビジューリボンCD」\2,420（税込）

目を引く鮮やかなカラーに、ふわふわ質感が主役級の存在感を発揮する1枚。リボンモチーフのボタンも相まって、1点投入するだけで大人可愛いコーデが完成。丈がスッキリしているから、パンツからスカートまで、幅広いボトムスに合わせやすそう。ジーンズでラフに着崩しても可愛く決まる、着映え力ばっちりなカーディガンです。

ケーブル編みとぽんぽん付きで愛らしさたっぷり

【しまむら】「ポンポンツキニットCD」\1,969（税込）

立体感のあるケーブル編みに、ぽんぽんディテールが目を引くデザイン。やわらかな淡いカラーで、甘めコーデにぴったり。どこかレトロなムードがありつつ、今っぽく着られる絶妙なバランスも魅力。ボタンがハートになっていたり、袖部分のケーブル編みなど、細部まで可愛さにこだわりを感じる1枚です。

Writer：Anne.M