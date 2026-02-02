迷った朝の味方♡【セザンヌ】大人気「マルチパレット」の新色をレビュー！

【CEZANNE（セザンヌ）】の人気アイテム「フェイスアイパレット」に、新色「03 ノーブルベージュ」が登場！ チーク・ハイライト・アイシャドウをひとつにまとめたマルチパレットで、手に取りやすい価格帯ながら、使い勝手や粉質の面で満足度の高いシリーズとして知られています。新色は、ほんのりピンクを含んだ上品なベージュトーン。既存色との違いや使用感を、実際に使ってレポートします。

人気のマルチパレットに、毎日使いたくなるベージュ系の新色が登場！

【セザンヌ】「フェイスアイパレット」03 ノーブルベージュ \847（税込）

今回登場したこちらのカラーは、目元と頬、さらに陰影までを同じトーンでまとめられるマルチパレットです。色ごとに質感や発色が微妙に変えられており、順番に重ねるだけで顔全体のバランスが自然に整います。ほんのりピンクを含んだベージュトーンで、シリーズの中でも上品で大人っぽい印象。甘さを控えつつ血色感は残した配色で、きちんと感を出したい日や、日々のメイクに取り入れやすいカラーです。

ピンクベージュだけど単調じゃない。5色それぞれの役割とニュアンス

パレット全体は落ち着いたベージュトーンですが、スウォッチしてみると、それぞれの色にきちんと役割があるのが分かります。Aのチークは軽やかな透け感マットで血色感の調整がしやすく、Bのハイライトは温度感のある濡れツヤパール。Cのラメはガラスのようなうるみ感、Dのパールは薄づきで上品なシマー、Eのマットシャドウは影色として使いやすい質感です。派手さは控えめながら、なじみ・陰影・ツヤが自然につながり、実際のメイクを想像しやすい配色に感じました。

これひとつで本当にいける？ 仕上がりと使い心地をチェック

ワンパレットで仕上げたときの完成度は想像以上。目元と頬、陰影までが自然につながり、簡単なのにきちんと考えたような仕上がりになります。“捨て色”なんて見当たりません。粉質はしっとりしつつ軽やかで、ベースのツヤを邪魔しにくいのも好印象。発色は良好ですが透け感があり、濃くすれば洗練、淡くすればナチュラルと、仕上がりの調整もしやすいです。

ポイントメイクをほぼこれひとつで完結できる実用性は、日常使いでも頼れる存在です。

既存色との違いは？ 新色の立ち位置

既存の「01 ピュアコーラル」や「02 クラッシーピンク」と比べると、「03 ノーブルベージュ」はよりニュートラルで、コーディネートを選びにくい立ち位置に感じました。01は、フレッシュさや多幸感を出したい日に。一方、02は青みを含んだピンクで、透明感を引き立てる今っぽいブルベ寄りのメイクに仕上げたい日に。その点、03は甘さやクールさに寄りすぎず、服の色やテイストを選ばずにフィットしやすいのが特徴。すでに01や02を持っている場合でも、印象がかぶりにくく、使い分けしやすい1色だと思いました。

ポイントメイクを選ぶ時間も楽しい一方で、「考えずに決めたい」日もあります。そんなときでも、このパレットひとつで、きちんとした印象にまとまるのが心強いところ。ぜひ試してみて。

writer：Kaori.F