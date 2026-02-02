機動警察パトレイバー 脚本集[2]

機動警察パトレイバーシリーズの脚本を手掛けるHEADGEAR伊藤和典の脚本集第2弾が、3月に発売決定。価格は6,380円。発売に先駆けて、Amazon内 HEADGEAR公式ストアにて予約受付を開始している。

脚本集[2]では、劇場版2作(機動警察パトレイバー the Movie・機動警察パトレイバー2 the Movie)の準備稿と決定稿、シリーズの原作・原点と言えるOVAシリーズの脚本に加え、2万字を超えるロングインタビューを収録したアーカイブ資料の決定版。「脚本集[1]同様に700ページオーバーの読み応えある一冊に仕上がっている」とのこと。

OVA VOL.1「第2小隊出撃せよ!」で野明が爆破事件に遭遇? 特車2課に届いたばかりの98式AV、野明の最初のミッションは初期設定! VOL.1の「第2小隊出撃せよ!」が「パトレイバー」の〝原作〟と言われる理由は?

劇場版1に帆場の葬式シーンがあった?劇場版1でレイバー暴走のトリガーを探るのは、遊馬と…… 劇場版2で出向先の野明と遊馬が見たイングラム、そこに居合わせたもう一人の旧メンバーは…… 劇場版2で最後の戦いに向かう旧第2小隊メンバーが語るその後の夢……「豊富な解説、資料とともに、絵コンテ作業前の脚本を掲載した第一級のアーカイブ資料に仕上っている」としている。